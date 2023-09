Fuori dal coro, da questa sera in tv la nuova edizione: le anticipazioni

Al via oggi, 6 settembre 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4, la nuova edizione di "Fuori dal coro", il talk show ideato e condotto da Mario Giordano che in questa stagione passa dal martedì al mercoledì. Il format però non cambia, così come la vena polemica del conduttore, che tratta molti dei temi più caldi del periodo, riprendendo alcune delle inchieste del programma.

Fuori dal coro: anticipazioni del 6 settembre

Successivamente a polemiche passate e tenendo in considerazione i cambiamenti nei palinsesti di casa Mediaset - addii ma anche new entry - alcune voci parlavano della possibilità di dover salutare Mario Giordano e il suo "Fuori dal coro". Forte anche di una risalita in termini di auditel, fatta registrare sul finire della scorsa stagione televisiva, il giornalista torna invece oggi, 6 settembre, al timone del talk show da lui anche ideato. La maggiore novità risiede nello spostamento dal martedì - giornata adesso occupata da Bianca Berlinguer con il suo "È sempre Cartabianca" - al mercoledì.

Prodotto dalla testata giornalistica Videonews, il programma adopera un piglio schietto e non di rado polemico, con l'obiettivo di schierarsi innanzitutto dalla parte dei cittadini italiani e fornire loro nozioni e particolari non sempre resi espliciti da altri talk show d'attualità. Il fine è quello - come ha dichiarato Giordano a "Tv Sorrisi e canzoni" - di "Raccontare la realtà in un mondo in cui si vive di dogmi e verità rivelate, come il tema delle case occupate abusivamente: sono sotto gli occhi di tutti, ma nessuno lo racconta. Per pigrizia spesso si ripetono slogan e frasi fatte. Noi mandiamo in giro i giornalisti".

"Fuori dal coro" segue, di settimana in settimana, i temi più caldi del momento e parallelamente porta avanti inchieste che arricchisce pian piano di nuovi dettagli. In questa nuova edizione trova posto il dibattito sui cambiamenti climatici clima e il tema dei vitalizi, in un panorama che sembra aver resuscitato privilegi che sembravano superati.

.Nel corso della puntata di oggi si parla della vicenda della piccola Kata, la bambina scomparsa lo scorso giugno a Firenze, dove viveva nell’ex hotel Astor, occupato senza permessi da diverse famiglie. Proposto poi un reportage sulle organizzazioni criminali che si celano dietro alle occupazioni abusive delle case.



Le telecamere di "Fuori dal coro" sono volate a Singapore per illustrare il procedimento della “carne coltivata”. Le altre inchieste riguardano l'immigrazione e i castelli ristrutturati grazie al superbonus. Per finire, si torna a parlare di “Ladri di case”.

Mario Giordano ospita in studio il generale Roberto Vannacci, che parla del suo divisivo libro “Il mondo al contrario”.

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (6 settembre 2023)

La prima puntata stagionale di "Fuori dal coro" va in onda oggi, martedì 30 maggio 2023, su Rete 4 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.