"Gialappashow Best Of", stasera in tv: cosa vedremo nel meglio della seconda edizione

Dopo una seconda fortunata edizione, oggi, lunedì 11 dicembre 2023, dalle 21.30 su Tv8 - e in simulcast su Sky Uno - va in onda il "Best Of" di "GialappaShow": il Mago Forest e la Gialappa's Band sono i mattatori di un format che in questa seconda edizione ha generato un mare di risate, grazie ad un ricco cast di comici e ad ospiti che si sono messi in gioco con spirito allegro e divertito.

Gialappashow Best Of: le anticipazioni

"Gialappashow" nasce come parziale scommessa: andata in onda da maggio a luglio scorso, la prima edizione del programma nasceva come una sorta di spin-off del cult "Mai dire...", trasmissione comica per anni andata in onda su Italia 1, capace di rivelare la genialità della Gialappa's Band (autori, voci fuori campo e anima) e di lanciare alcuni dei comici più importanti dello spettacolo italiano contemporaneo. Orfani di Carlo Taranto, il terzetto della Gialappa's Band è oggi un duo formato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, che hanno trovato nel conduttore Mago Forest una spalla e una certezza (anche lui vanta precedenti nell'indimenticato "Mai dire..."). Ottenuti lusinghieri riscontri, "Gialappashow" ha ottenuto il pass per una seconda stagione, andata in onda su Tv 8, e in simulcast su Sky Uno, dal 16 ottobre al 4 dicembre. Oggi, 11 dicembre, vediamo un "Best Of" delle nuove puntate: ma cosa è accaduto nel corso di questi appuntamenti?

Innanzitutto bisogna dire che, anche in questa edizione il Mago Forest è stato affiancato da presenze femminili, di puntata in puntata sempre diverse. Questa sera ci sarà dunque la possibilità di rivedere in scena Ellen Hidding, Ivana Mrázová, Sabrina Salerno, Greta Scarano, Rocío Muñoz Morales Martina Colombari e Rose Villain e Elena Santarelli.

Il cast di comici è rimasto invariato, ma non sono mancate le novità. E dunque questa sera ci sarà l'opportunità di rivedere: Ubaldo Pantani come conduttore di "4 funerali"; Marcello Cesena e Simona Garbarino con "Sensualità a corte"; Brenda Lodigiani con le sue imitazioni; Stefano Rapone nel ruolo di Vice portavoce aggiunto del Governo; Valentina Barbieri come Ilary Blasi e Madame. E ancora: Antonio Ornano, Toni Bonji, Alessandro Betti, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon. Tra le new entry: Gigi & Ross, Edoardo Ferrario, Fabrizio Casalino e Alessandro “Lesc” Bianchi, ognuno con nuovi personaggi. Inoltre, è previsto un format interno in cui gran parte del cast parteciperà a "Tentescion Ailand". Abbiamo inoltre rivisto in scena i Neri per Caso, che hanno talvolta accompagnato gli ospiti musicali di puntata; diretti dal Maestro Vittorio Cosma. Insostituibili, infine, le voci della Gialappa’s, che commentano con irriverente verve i programmi televisivi, le competizioni sportive e i nuovi mondi del web.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (11 dicembre)

Il "Best Of" di "GialappaShow" va in onda lunedì 11 dicembre, dalle 21.30 su Tv8 e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Lo show va in onda anche in simulcast su Sky Uno.

