GialappaShow, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, comici, novità

Oggi, 16 ottobre 2023, ha inizio su TV 8 e in simulcast su Sky Uno, dalle 21.30, la nuova edizione di "GialappaShow", il programma della Gialappa's Band condotto dal Mago Forest. Tra tante conferme (l'intero cast di comici) non mancano new entry e novità, a partire dal giorno della messa in onda: non più la domenica, ma il lunedì.

Gialappashow: le anticipazioni del programma

Dopo il successo della prima edizione, trasmessa da Tv8 in otto puntate da maggio a luglio scorso, torna oggi, 16 ottobre (per altri otto appuntamenti), "GialappaShow", sorta di spin-off del mitico "Mai dire...", successo e culto di Italia 1, che tra gli anni '90 e il primo decennio dei 2000 ha sfornato una eccezionale quantità di comici. La Gialappa's Band - autori, commentatori e comici - sono un trio storicamente composto da Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto. Quest'ultimo ha però in anni recenti lasciato l'allegra compagnia che è, di conseguenza, diventata un duo.

In questa seconda edizione di "GialappaShow" torna innanzitutto il conduttore Michele Foresta, noto ai più come Mago Forest, che in ogni puntata si avvale da una spalla femminile. La prima co-conduttrice stagionale farà la gioia di molti nostalgici: parliamo di Helen Hidding; olandese di nascita ma italiana di adozione è stata, tra la fine degli anni '90 e i primi 2000, già conduttrice di "Mai dire gol" affiancando, tra gli altri, anche lo stesso Mago Forest.

Il cast comico è confermato in blocco, ma non mancheranno nuovi personaggi. Ubaldo Pantani conduce "4 funerali", format nuovo di zecca; Marcello Cesena e Simona Garbarino tornano con "Sensualità a corte"; Stefano Rapone veste gli abiti del Vice portavoce aggiunto del Governo, ma presenta anche il suo nuovo inviato sui red carpet; Brenda Lodigiani sarà Ester Ascione e imitatrice di Annalisa; Valentina Barbieri sarà una Ilary Blasi tutta da ridere e offre una nuova parodia di Madame; Antonio Ornano è allenatore di calcio di una squadra giovanile ma anche Brando Godano; Toni Bonji è il medico sportivo (de)motivatore; Alessandro Betti è protagonista del Fachiro Tandoori. Enrique Balbontin e Andrea Ceccon sono anche in questa stagione ragazzi Cin Cin. Ai volti già noti si aggiungono nuovi comici: Gigi & Ross, Edoardo Ferrario, Fabrizio Casalino e Alessandro “Lesc” Bianchi, con dei nuovi personaggi. Previsto inoltre un format interno dove buona parte del cast parteciperà a "Tentescion Ailand".

Tra le altre conferme ritroviamo la musica dei Neri per Caso, che arricchiscono le performance degli artisti ospiti, guidati anche nelle nuove puntate dal Maestro Vittorio Cosma. Nel corso del primo appuntamento intervengono i The Kolors, autori del tormentone estivo "Italodisco".

Le voci della Gialappa’s comentano con vena ironica e irriverente i programmi televisivi (soprattutto reality), competizioni sportive e i nuovi mondi del web.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (dal 16 ottobre)

La prima puntata della nuova edizione di "GialappaShow" va in onda lunedì 16 ottobre 2023, dalle 21.30 su Tv8 e in diretta streaming sul sito ufficiale del canale. Lo show va in onda anche in simulcast su Sky Uno.