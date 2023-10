GialappaShow, stasera in tv: anticipazioni, comici e ospiti

Le voci di Giorgio Gherarducci e Marco Santin e la conduzione del Mago Forest ci accompagnano nella prima serata di Tv8: la terza puntata stagionale di "GialappaShow", in onda oggi, lunedì 30 ottobre 2023 dalle 21.30, anche in simulcast su Sky Uno, vede Sabrina Salerno come co-conduttrice e Raiz degli Almamegretta ospite dello spazio musicale.

Gialappashow: le anticipazioni del 30 ottobre

Dopo la prima edizione, che è approdata su Tv8 - e in simulcast su Sky Uno - con tutta la genialità della Gialappa's Band, "Gialappashow" è attualmente in onda con episodi inediti caratterizzati da molte conferme e qualche novità: come ad esempio il giorno di trasmissione, passato dalla domenica al lunedì.

Il conduttore, Mago Forest, è affiancato, di settimana in settimana, da alcune presenze femminili. Nel primo appuntamento abbiamo visto l'olandese Helen Hidding; nella seconda serata è stata la volta della modella ceca, naturalizzata italiana, Ivana Mrázová oggi, 30 ottobre, tocca a una delle massime icone del panorama italiano degli anni '80: parliamo di Sabrina Salerno. Cantante, showgirl e attrice, ancora sulla cresta dell'onda nel mondo web, darà senz'altro vita, insieme a Mister Forest, ad una coppia scoppiettante.

L'ospite musicali della serata è Gennaro della Volpe, meglio conosciuto come Raiz, leader degli Almamegretta che si è fatto apprezzare anche come attore nella serie "Mare fuori", dove veste i panni di don Salvatore Ricci. L'artista duetta con i Neri per Caso, presenze fisse del programma, accompagnati dal Maestro Vittorio Cosma; in più, Razi appare in uno sketch comico con Gigi & Ross.

Nella terza puntata di "GialappaShow" vedremo, tra gli altri, Gigi & Ross, Valentian Barbieri come Ilary Blasi, Marcello Cesena e Simona Garbarino tornano in un nuovo episodio di "Sensualità a Corte". Tra le novità di giornata, Brenda Lodigiani che per la prima volta imiterà la cantante Annalisa e Stefano Rapone, che porta il suo Galeazzo Italo Mussolini direttamente in studio.



La Gialappa's Band commenta, con verve e irriverenza, le immagini di eventi sportivi, le trasmissioni televisive (con predilezione per i reality show), le interviste e i filmati web.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (30 ottobre)

La terza puntata della nuova edizione di "GialappaShow" va in onda lunedì 30 ottobre 2023, dalle 21.30 su Tv8 e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Lo show va in onda anche in simulcast su Sky Uno.

Stasera e domani in TV