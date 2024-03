"Nana è nana". Le parole di Roberto D'Agostino su Giorgia Meloni. La reazione di Lilli Gruber, il video

Poco meno di un minuto in cui, a Otto e Mezzo, si è parlato della statura di Giorgia Meloni. Nel salotto di La7 di Lilli Gruber erano ospitati Roberto D'Agostino, l’ex portavoce di Meloni, Mario Sechi, e la giornalista del Corriere Monica Guerzoni. Il dibattito sull'altezza della premier è nato da un'analisi di D'Agostino. "Alla stampa estera lei si è definita nana. Ha mandato un messaggio a Salvini. Perché Salvini è stato il primo a definirla nana bionda", questa la spiegazione di Roberto in merito alle dichiarazioni ironiche che Meloni ha rilasciato e che secondo il giornalista erano indirizzate proprio a Salvini. La conversazione in studio si fa piano piano più accesa e D'Agostino sottolinea: "Vabbè, nana è nana". A quel punto gli altri tre presenti si dissociano da quanto detto da Dago e Gruber, anche se divertita dal modo in cui l'ospite si è espresso, ha condannato quanto detto: "No, no, Roberto è body shamig. Qui abbiamo rispetto delle istituzioni…". "Tu giochi su questo e sbagli", ha aggiunto, poi, Sechi.

50 secondi surreali in cui si parla di "Meloni, la nana bionda" #ottoemezzo pic.twitter.com/Ya5vldyqxG — Il Grande Flagello (@grande_flagello) March 1, 2024