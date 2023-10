Grande Fratello, le confessioni di Elenoire Ferruzzi (un anno dopo): "Mi hanno strapagata. Gli autori ti dicono cosa fare"

È trascorso un anno da quando l'influencer Elenoire Ferruzzi, 46 anni, ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip. In questo tempo, ne è passata di acqua sotto i ponti. Il reality condotto da Alfonso Signorini, infatti, ha provato a darsi un tono cercando di indossare un vestito se non elegante, quantomeno meno trash. Il risultato, in termini di ascolti, non è dei migliori, ma sicuramente l'obiettivo è stato in parte raggiunto. Tuttavia è ancora presto per dirlo. Ad ogni modo proprio in questi giorni, l'ex gieffina si è sfogata sui social facendo alcune confessioni, del tutto personali.



Come riportato dal sito Biccy, infatti, Elenoire ha litigato sui social con alcuni utenti e, replicando, si è lasciata andare ad alcune rivelazioni inaspettate. "Il GF per me è stato un lavoro! Ma come si può paragonare l’esperienza di una persona a un gioco, un lavoro che ha fatto. Ma riprenditi."; ha esordito. Fin qui nulla di male. Ma quello che ha detto dopo, invece, è molto pesante: "Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata stra-pagata per partecipare, dov’è tutto finto dove gli autori ti dicono quello che devi fare. Cosa avrebbe dovuto insegnarmi sentiamo? Ahaha. […] Perché tu credi ancora che io sia stata sbattuta fuori magari con il vostro televoto? Ahahah ma svegliati! È tutto pagato anche le umiliazioni tesoro", ha dichiarato.

Parole shockanti, dopo le quali ognuno può farsi la propria idea. Ma non è la prima volta. Un altro affondo contro il programma tv c'era già stato: "Lì le figure del mondo LGBT+ devono assolutamente essere una figura macchiettistica. Non devi manifestare sentimenti, non puoi dire o asserire di esserti innamorata, cosa che invece tutti gli altri possono fare". Quindi, concludendo: "Hanno spinto storie che non esistevano in nessun modo, sono stati anche stupidi perché sulle mie cose potevano molto ricamare. Anche a livello di ascolto gli andava bene. Non lo hanno fatto e questo fa capire tanto. Lì o fai la macchietta o ti cacciano. La macchietta la faccio se decido io di farlo". Il programma interverrà difendersi?