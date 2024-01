I fantastici 5, stasera in tv la quarta e ultima puntata: le anticipazioni

L'avventura de “I fantastici 5" arriva al suo epilogo: oggi, 31 gennaio 2024, a partire dalle 21.20, Canale 5 manda in onda gli ultimi due episodi della serie interpretata con Raoul Bova. Colpi di scena ed emozioni non mancheranno. Andiamo adesso nel dettaglio e scopriamo i punti salienti degli ultimi due episodi della serie.

I fantastici 5, anticipazioni dell'ultima puntata

Tutti (o quasi) i personaggi de "I fantastici 5" si presentano alla soglia dell'ultimo appuntamento stagionale con la serie, novità di inizio anno del palinsesto televisivo di Canale 5, con problemi o questioni rimaste in sospeso. Facendo un po' di ordine, Riccardo si scontra con le sfide personali degli atleti mentre i ragazzi si preparano per le qualificazioni agli Europei. Tuttavia, i loro sforzi sono ostacolati da una serie di inconvenienti di vario tipo: Laura è sconvolta dalla rivelazione sul responsabile del suo incidente, mentre Elia cerca disperatamente sua madre biologica, per essere poi respinto. Nel frattempo, i rapporti tra Giorgia ed Elia causano tensioni con Anna, mentre Marzia lotta per proteggere sua sorella Amelia da situazioni dannose.

Per distendere un po' la situazione generale, Riccardo e Christian decidono di organizzare una sorpresa per gli atleti, sperando di ravvivare il loro spirito e rinnovare la loro determinazione. Ma i grattacapi non finiscono qui: le tensioni familiari e le rivelazioni sorprendenti minacciano di sconvolgere ancora di più l'equilibrio precario tra i personaggi.

In tutto ciò, Giorgia si trova ad affrontare una sconvolgente verità su Alice, proprio mentre emergono i sentimenti nascosti tra lei ed Elia. Nel frattempo, Alessandra è costretta ad ammettere di provare qualcosa per Riccardo, aprendo la strada a un nuovo inizio per entrambi. Mentre la qualificazione per gli Europei si avvicina, gli atleti sono chiamati a mettere alla prova le loro abilità e la loro determinazione. Alessandra e Riccardo, intanto, si concedono finalmente un bacio che segna l'inizio della loro storia d'amore.

Nel cast de "I fantastici 5" abbiamo visto (attori e rispettivi personaggi): Raoul Bova (Riccardo Bramanti); Francesca Cavallin (Sofia Calabresi); Gianluca Gobbi (Alfredo Marmorini); Vittorio Magazzù (Christian Belli); Enea Barozzi (Elia Mariani); Gaia Messerklinger (Alessandra Federici); Chiara Bordi (Laura Mattei); Fiorenza D'Antonio (Marzia Giordano); Rachele Luschi (Giorgia Bramanti); Giulia Patrignani (Anna Bramanti).

Dove vederlo in tv e in streaming (31 gennaio 2024)

La quarta e ultima puntata della serie "I fantastici 5" va in onda mercoledì 31 gennaio 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.20. Gli episodi della fiction sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

