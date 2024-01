I fantastici 5, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, martedì 30 gennaio 2024, a partire dalle 21.20, il terzo appuntamento con “I fantastici 5", la nuova fiction di Canale 5 interpretata da Raoul Bova. L'attore veste i panni di Riccardo, un uomo che ha dedicato anima e corpo allo sport, sacrificando i propri affetti. A lui viene affidato un complesso compito: allenare alcuni giovani e promettenti velocisti dell’atletica paralimpica. Per Riccardo e per il team si tratta di un’occasione di crescita e di riscatto personale..

I fantastici 5, anticipazioni della terza puntata

Nel terzo e penultimo appuntamento con la serie televisiva interpretata da Raoul Bova, dopo l'esperienza travagliata ai Campionati Italiani, dove alcuni membri della sua squadra, Elia e Laura, non sono riusciti a qualificarsi per gli Europei, Riccardo Bramanti si impegna ancora di più nel tentativo di risollevare le sorti dei suoi atleti.

Nonostante le critiche e i dubbi di Sofia Calabresi, Riccardo è dunque determinato a non arrendersi. In un momento in cui i suoi ragazzi sembrano distanti e concentrati su questioni personali, come la ricerca della madre di Elia o la rinascita della passione per la corsa di Laura, aiutata da Marzia, o, ancora, i progetti futuri di Christian e Isabella, il protagonista si trova ad affrontare anche questioni sentimentali, in particolare riguardo alla sua relazione con Alessandra.

Mentre tenta di riconciliare i suoi sentimenti personali con il desiderio di aiutare i suoi atleti a superare le difficoltà, Riccardo si trova di fronte a una serie di decisioni cruciali. Deve trovare un modo per rianimare la squadra e far tornare la fiducia nei suoi ragazzi, nonostante le circostanze avverse e i dubbi che incombono su di loro. Riccardo si sforza di persuadere Christian a ripensare alla sua scelta, ma si rende conto che dietro le emozioni del ragazzo si nasconde una verità legata a Isabella. Elia e Laura, delusi per non essere riusciti a qualificarsi per gli Europei, si preparano a dire addio al centro sportivo. Questa delusione è un duro colpo per tutti, poiché sembra mettere in discussione il lavoro e gli sforzi che Riccardo ha dedicato alla costruzione della squadra.

In mezzo a tutto questo, la vita di Riccardo e dei suoi atleti si intreccia con le loro storie personali. Mentre si avvicina il momento degli Europei, tutti si preparano a nuove sfide e opportunità, consapevoli che solo lavorando insieme e superando le proprie difficoltà potranno raggiungere il successo.

Nel cast de "I fantastici 5" troviamo: Raoul Bova, Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Chiara Bordi, Fiorenza D’Antonio, Francesca Cavallin, Gianluca Gobbi, Gaia Messerklinger, Rachele Luschi, Giulia Patrignani.

Dove vederlo in tv e in streaming (30 gennaio 2024)

La terza puntata della serie "I fantastici 5" va in onda martedì 30 gennaio 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.20. Gli episodi della fiction sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV