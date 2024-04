I Migliori Anni, l'edizione straordinaria del Tg1 interrompe Carlo Conti: "C'è solo una parola, è pace"

Durante la seconda puntata de I Migliori Anni, in onda sabato 13 aprile su Rai1 e guidata da Carlo Conti, il conduttore viene interrotto dagli autori per lanciare alle 22:45 un'edizione straordinaria del Tg1 volta ad aggiornare i telespettatori sull’attacco iraniano contro Israele, iniziato intorno alle 22 di oggi. Il tutto accade mentre sul palco c'è Raf che sta ripercorrendo la sua carriera artistica. Quando la linea torna allo studio, Conti esprime il suo punto di vista sulla situazione attuale con un tono di voce grave e serio, mentre un utente su X (ex Twitter) scrive con parole semplici una grande verità: "Non sono certamente questi I Migliori Anni...".

Le parole di Carlo Conti

Mentre Raf è intento a raccontarsi al pubblico di Rai1, Carlo Conti è costretto a interromperlo per dare la linea a un'edizione speciale del Tg1, chiedendogli scusa per il piccolo imprevisto. Dopo i terribili aggiornamenti e la pubblicità, la telecamera torna a inquadrare lo studio del programma - l'atmosfera è molto più pesante - mostrando il conduttore e lo stesso cantante fermi al centro del palco, immobili e seri come mai prima di questo momento nel corso della serata.

Qualche secondo di silenzio e Conti riprende la parola per spiegare una riflessione fatta sulla guerra in quei 10 minuti di stacco: "Certo non è facile riprendere lo show dopo queste notizie terribili che arrivano da terre martoriate. Nei migliori anni raccontiamo i '60, '70, '80, e troppo spesso ci sono state tante guerre. L'uomo evidentemente ancora non ha capito niente. La guerra è guerra e basta, e c'è solo una parola: pace. Speriamo e confidiamo in tanti uomini di buona volontà, che possano capire questo. Riprendiamo con la musica, c'è una canzone giusta, perché parla di infinito, e allora speriamo che questo Infinito sia migliore". In seguito Raf torna a esibirsi nel medley dei suoi più grandi successi, iniziato con "Cosa resterà degli anni '80" e terminato con "Sei la più bella del mondo".