I Migliori Anni, Elisabetta Viviani canta Heidi e scatta la polemica sui social: "La canto meglio io"

Nella seconda puntata de "I Migliori Anni", in onda su Rai1 sabato 13 aprile e condotta da Carlo Conti, arriva in studio Elisabetta Viviani, pronta a cantare ancora una volta, dopo tanto tempo, la sigla di uno dei cartoni animati più noti al mondo: Heidi. Nel frattempo sui social scatta la polemica per il modo in cui l'artista interpreta il brano, in quanto effettivamente sembra non essersi preparata a dovere per l'esibizione. Colpa dell'emozione o la Viviani ha perso la sua voce? Vediamo insieme cosa è accaduto in diretta e cosa hanno scritto gli utenti su X (ex twitter).

Elisabetta Viviani a I Migliori Anni con Heidi

Entra in scena con un completo nero con paillettes che convince poco il pubblico a casa, ma la grinta non le manca, in particolare quando tenta di coinvolgere il pubblico battendo le mani. Elisabetta Viviani è così emozionata di salire sul quel palco che già all'inizio della performance si perde, ma il vero problema è la sua maniera di interpretare il brano, perché la voce non è certamente al top delle sue potenzialità. Ciò che però lascia davvero perplessi non riguarda l'esibizione in sé, perché comunque con il suo entusiasmo contagia tutti, ma il fatto che la Rai inquadri lo "scalda pubblico" mentre fa segno a tutto lo studio di alzarsi in piedi durante l'evento. Una scelta evitabile e di dubbio gusto: "Almeno abbiate la decenza di non inquadrare lo “scalda pubblico” che li costringe ad alzarsi in piedi. Spettacolo desolante", commenta un utente sui social.

La polemica sui social

Nel frattempo su X non mancano le critiche degli utenti nei confronti di Elisabetta Viviani, o meglio della sua esibizione su Rai1: "Sembra me quando canto sotto la doccia", "Forse la canto meglio io", "Ok cantare live, benissimo, ma allenarsi un po' pareva brutto?" e "Elisabetta Viviani sta a Heidi come Mal sta a Furia" sono alcuni di questi commenti. Qualcun altro invece critica il vestito da lei indossato: "Canta Heidi vestita come una pattinatrice su ghiaccio anni '80", oppure: "Chi l'ha vestita è già in questura sotto interrogatorio, vero?"