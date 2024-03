"Le Iene presentano: Inside", stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Il doping nello sport è un tema che da anni monopolizza l'attenzione mediatica, in Italia come nel resto del mondo. La iena Alessandro De Giuseppe conduce l'ultima puntata stagionale de spin-off de "Le iene presentano: Inside", in onda oggi, giovedì 28 marzo 2024, a partire dalle 21.15 su Italia 1. Interviste e testimonianze esclusive, ricostruzioni e documenti inediti: uno speciale consigliato a tutti quelli che vogliono sapere qualcosa in più sull'argomento.

"Le Iene presentano: Inside", anticipazioni 28 marzo 2024

Curato da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, l’ultimo appuntamento stagionale di "Le Iene presentano: Inside", è un reportage intitolato "Doping: davvero trionfano sempre i migliori?". Come ben indica il titolo, lo speciale è interamente dedicato al controverso tema del doping, argomento di discussione sempreverde, che travalica il territorio meramente sportivo.

La puntata si addentra dunque nel mondo delle sostanze e dei metodi illeciti utilizzati per migliorare, artificialmente, le performance degli atleti. Si cerca allora di rispondere alla domanda che da sempre aleggia nelle competizioni sportive: chi vince è davvero il migliore o solamente il più abile nell'eludere i controlli antidoping? Il buonsenso farebbe propendere per la seconda ipotesi, sebbene l'interrogativo sia particolarmente complesso.

Lo speciale parte dall'analisi del calcio, uno degli sport più seguiti e amati al mondo (di certo lo è a livello europeo), recentemente colpito dalla notizia della squalifica di quattro anni inflitta a Paul Pogba, centrocampista della Juventus e della nazionale francese, con la quale si è laureato da protagonista, nel 2018, campione del mondo, per doping al testosterone. Lo spin-off de "Le iene" si estende poi a tutte le principali discipline sportive, con controversi casi emblematici del ciclismo, del motociclismo e dell’atletica.

Durante la trasmissione, ad affiancare gli inviati nel racconto delle vicende, intervengono voci autorevoli e testimonianze preziose, tra cui quella di Luciano Moggi, noto e discusso dirigente sportivo, di Stefano Torrisi, ex calciatore, e di Alessia Di Gianfrancesco, direttore generale dell’Agenzia Antidoping Italiana (NADO). Interviste che aiutano a offrire un'analisi approfondita del fenomeno e delle sue implicazioni nel mondo dello sport contemporaneo.

Dove vedere "Le Iene presentano: Inside" in tv e in streaming (28 marzo)

L'ultima puntata stagionale de “Le Iene presentano: Inside” va in onda oggi, giovedì 28 marzo 2024, a partire dalle 21.15 su Italia 1. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

