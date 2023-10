Il Collegio 8, questa sera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

La scorsa settimana abbiamo visto gli studenti affrontare un esame di sbarramento, a causa di un'avventata irruzione nell'ufficio del Preside. I ragazzi hanno poi avuto l'opportunità di distrarsi grazie a una gita scolastica, incentrata sulla lettura e sull'immersione nella natura, professor Andrea Maggi, insegnante di Lettere. Per finire, hanno ricevuto la sorprendente visita di Joe Bastianich, imprenditore e personaggio televisivo, che si è esibito con la chitarra e ha offerto ai ragazzi dei consigli preziosi.

Nell'episodio in onda oggi, 29 ottobre, al Collegio giungono quattro studenti spagnoli, in visita come parte di uno scambio culturale all'interno della settimana dell'internazionalità .Questi arrivi creano agitazione tra i ragazzi, che hanno un compito ben preciso: dovranno aiutare i nuovi arrivati a superare un esame di lingua e cultura italiana. Durante questo processo, si creeranno nuove dinamiche tra i giovani con tanto di nuove amicizie, gelosie ed equilibri che saranno messi per l'ennesima volta alla prova.

Questa ventata di novità porta un'ulteriore e gradita novità: l'arrivo degli studenti spagnoli rappresenta infatti l'opportunità di accogliere un docente speciale: Raimondo Todaro. Già volto noto ai telespettatori di "Ballando con le stelle" e "Amici", insegnerà ai ragazzi alcuni passi di danza latino-americana.

Parentesi internazionali a parte, l'avventura dei collegiali si sta avvicinando alla fine, poiché l'esame finale è alle porte: nell'aria comincia a diffondersi un po' di ansia.