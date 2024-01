Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024

Dopo la sfilata di successo, al Paradiso il successo della minigonna è notevole, al punto che la Galleria Milano Moda deve pensare a una contromossa. L'evento, però, fa segnalare al Paradiso un calo della vecchia clientela: Vittorio pensa alla sue prossime mosse professionali. Nel frattempo Marcello suggerisce a Matteo di prendere le distanze da Maria. Vittorio incontra Marta al circolo: i due dialogano con leggerezza e serenità.

Dopo un primo tentativo fallimentare, Flora sottopone a Umberto dei nuovi bozzetti, ma il giudizio sarà tiepido. Quando Salvatore propone a Elvira di partecipare alla gara di ballo, che li ha visti trionfare l'anno precedente, capisce che qualcuno lo ha anticipato. Agata, desiderosa di esprimere la propria individualità, vorrebbe indossare la minigonna, ma si sente intrappolata nel divieto imposto dal rigido padre. Matteo, influenzato dal consiglio di Marcello, sembra propenso a lasciare spazio a Maria, prendendo una decisione che potrebbe preservare l'integrità del legame fraterno. Nel frattempo, Silvana accusa un improvviso malessere, suscitando preoccupazione tra i membri della famiglia. Marta condivide entusiasta con Cinzia il suo progetto per una casa-famiglia, ma un imprevisto imprevisto mette in crisi i suoi piani.

Marta, però, si trova di fronte all'opposizione di Aida Belloni, che ostacola il suo progetto: alla ricerca di supporto e consiglio, si rivolge dunque a Vittorio, per trovare una soluzione al problema. La continua opposizione di Umberto alle idee di Flora crea tensioni tra i due. Matteo decide di rimanere accanto alla madre anziché partire, Elvira suggerisce a Delia di prendere il posto di Salvo nella gara di ballo. Maria, venuta a conoscenza del malore di Silvana, si preoccupa per la salute della madre, mentre questa, consapevole della propria condizione, rivolge una richiesta a Marcello.

Dopo aver saputo dei contrasti tra Flora e Umberto, Tancredi cerca di mediare tra i due. Al Paradiso, intanto, è in atto la nuova strategia di Vittorio per contrastare il calo di clienti abituali. Marta fa un ultimo, disperato tentativo per convincere Aida di quanto sia importante il progetto casa-famiglia. Ciro si convince a dare il permesso alla figlia di indossare la minigonna. Matteo nasconde la verità alla madre e nel frattempo cerca conforto in Maria.

Marcello promette al fratello di cercare i soldi per l’operazione di Silvana. Salvatore e Delia hanno deciso di partecipare alle selezioni per la gara di ballo. Matilde inizia a essere gelosa di Marta. Finalmente Agata compra la tanto agognata minigonna e ringrazia Roberto per aver fatto leva sui sentimenti di Ciro. Matteo parla a Maria del gesto del fratello, ma il dottor Alpi gli rivela una tragica verità.