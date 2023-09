Il respiro della libertà: trama, cast, quante puntate sono

Rai 2 trasmette da oggi, 12 settembre, una miniserie in due prime serate. Ambientata nella Germania degli anni '50, illustra le ferite della nazione dopo i drammi della Seconda Guerra Mondiale. Una storia di amicizia al femminile, ma anche di amori, di scelte di vita proiettate verso un domani migliore, dominato dalla sospirata libertà.

Il respiro della libertà: la trama

1951. In Germania, nel fittizio paese di Kaltenstein, dopo la Seconda Guerra Mondiale sono ancora presenti soldati americani. Erika Strumm, figlia del sindaco, accoglie positivamente la loro presenza, mentre la sua migliore amica, Marie Kastner, è più dubbiosa. Dopo che il raccolto dei Kastner viene in gran parte distrutto da un'esercitazione militare e il loro terreno viene requisito per un ospedale, la famiglia è sull'orlo del fallimento. Marie si rivolge senza successo agli americani, ma ottiene un lavoro come governante nella villa del colonnello McCoy. Il soldato afroamericano George Washington approfondisce la conoscenza di Marie e le offre un risarcimento per il raccolto perduto. Successivamente George dichiara il suo amore a Marie. Seppur non indifferente, quest'ultima reagisce in modo freddo, anche perchè impegnata con Siegfried, fratello di Erika, ma soprattutto a causa dei pregiudizi contro le persone di colore. In un secondo momento Erika viene spedita in convento dai genitori, a causa di un comportamento giudicato provocante e inappropriato nel corso di una festa pubblica. Dopo essere dato per disperso in Russia, Siegfried torna a casa, ma il suo rapporto con Marie sembra essersi incrinato. Quest'ultima ha intanto intrapreso una relazione con George.

Quando va in onda Il respiro della libertà:

Prima puntata – Episodi 1, 2 e 3 – in onda martedì 12 settembre dalle 21.20

Seconda puntata – Episodi 4, 5 e 6 – in onda mercoledì 13 settembre dalle 21.20

Il cast

Elisa Schlott (Marie Kastner)

Reomy D. Mpeho (George Washington)

Franziska Brandmeier (Erika Strumm)

Jonas Nay (Siegfried Strumm)

Dietmar Bär (Friedrich Strumm)

Anna Schudt (Anneliese Strumm)

Paul Sundheim (Vinzenz Kastner)

Aljoscha Stadelmann (Heinrich Kastner)

Winnie Böwe (Luise Kastner)

Julia Koschitz (Amy McCoy)

Philippe Brenninkmeyer (Colonnello Jim McCoy)

Piet Fuchs (Pfarrer Schäfer)

Dove vedere Il respiro della libertà in tv e in streaming

"Il respiro della libertà" va in onda su Rai 2 in due serate, il 12 e il 13 settembre dalle 21.20. Le puntate della serie saranno visibili anche in diretta streaming su RaiPlay. La piattaforma offre inoltre la possibilità di recuperare on demand tutti gli episodi.