Incastrati 2, la serie con Ficarra e Picone stasera in tv: le anticipazioni

Martedì 26 e mercoledì 27 marzo 2024: Canale 5 trasmette, per la prima volta in chiaro, nel corso di due prime serate, i sei episodi - tre per ciascuna serata - della seconda stagione di “Incastrati”. Proprio come già accaduto con la prima stagione, i comici siciliani Ficarra e Picone, indossano gli abiti di protagonista e dirigono. La storia riprende esattamente da dove l'avevamo lasciata.

Incastrati: le anticipazioni

Sul finire della prima stagione di "Incastrati", Salvo, Valentino ed Ester riescono a fuggire, grazie all'intervento tempestivo del vice questore Agata Scalia, dal malavitoso Padre Santissimo. Tornati alla normalità,, i due protagonisti si ritrovavano con un corpo scaraventato sul loro furgone: quando Valentino scende per esaminare il corpo scopre che si tratta di Padre Santissimo, ancora vivo. Mentre cercano di elaborare la situazione, vengono minacciati da un individuo armato, Cosa Inutile, che punta loro una pistola contro.

Nei primi episodi della seconda stagione della serie, la narrazione riprende da dove l'avevamo lasciata e vediamo Salvo costretto a cercare il dottor Tantillo per una visita medica urgente a Padre Santissimo. Intanto, i muratori precedentemente interrogati dalla polizia per l'omicidio di Gambino vengono trovati morti nello stesso appartamento. Padre Santissimo spinge Salvo e Valentino a scoprire la verità anche su questi omicidi, arrivando al punto di far sequestrare la madre di Valentino per esercitare pressione.

Mentre i due protagonisti cercano di ottenere informazioni da Agata, che sta indagando sul caso, vengono ospitati per cena a casa sua. Padre Santissimo viene intanto minacciato da una banda di messicani che reclamano il computer di Gambino e riceve una chiamata da un uomo misterioso. La situazione si complica ulteriormente quando Salvo e Valentino decidono di rapire Pio e Camilla, scatenando l'ira di Padre Santissimo, che minaccia di ucciderli tutti. Per fortuna Salvo ha un'intuizione brillante per utilizzare Pio e Camilla come mezzo per liberare Primosale dalla prigione.

Oltre a Ficarra e Picone, che assegnano i loro nomi ai rispettivi personaggi, il cast di attori vede, tra gli altri: Marianna di Martino (nel ruolo di Agata), Anna Favella (Ester), Leo Gullotta (Procuratore Nicolosi), Sergio Friscia (Sergione), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Filippo Luna (Vicequestore Lo Russo), Domenico Centamore (Don Lorenzo), Sasà Salvaggio (Alberto Gambino), Francesca Manzini (Elena).

Dove vedere “Incastrati 2” in tv e in streaming (26 marzo 2024)

La prima puntata di "Incastrati 2" va in onda martedì 26 marzo 2024 su Canale 5 dalle ore 21.20. Gli episodi della serie sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand.

