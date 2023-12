Io Canto Generation, semifinale al via: Sofia Leto lascia senza fiato la giuria e conquista quattro 10

Cambia tutto nella quarta puntata e semifinale di Io Canto Generation, il talent show per giovanissime voci di Canale 5. Il primo annuncio di Gerry Scotti nella serata di lunedì 18 dicembre è che i sedici ragazzi rimasti in gara sono divisi in due team, uno guidato da Iva Zanicchi, con Mietta e Cristina Scuccia, e l’altro guidato da Fausto Leali coadiuvato da Benedetta Caretta e Anna Tatangelo.

Al termine della serata gli otto ragazzi della squadra vincente vanno direttamente in finale. I secondi classificati invece avranno quattro ragazzi salvati: due dal pubblico in sala e due dalla giuria formata da Albano, Michelle Hunziker, Orietta Berti e Claudio Amendola.

Andrea Urru

Samuele Spina

Elia Pedrini

Daniele Mattia Inzucchi

Eric Koci

Maria D’Amato

Sofia Leto

Marta Viola

Si inizia con Elia che canta per la squadra Leali 50 Special, e Aurora della squadra Zanicchi che canta, e a vincere è la ragazza. Nel secondo confronto Samuele, con la maglia del team Zanicchi, scatena lo studio con una versione scatenata di Let’s Twist Again, mentre tutt’altra atmosfera la crea la voce morbida e potente di Sofia Leto della squadra di Fausto Leali che incanta tutti con la sua versione di Arrivederci amore ciao che conquista la giuria e addirittura quattro 10. Ed è la prima volta dall’inizio della trasmissione che uno dei giovani cantanti riesci a ottenere il massimo dei voti possibile.

Canta poi Maria D’Amato che fa parte del team Zanicchi e che ha scelto Amore disperato per la sua esibizione, si batte contro di lei Lorenzo che canta Abissale. Il ragazzo fa poi una bella riflessione raccontando quanto gli sia dispiaciuto, pur arrivando in semifinale, l'eliminazione di una concorrente amica di un'altra squadra in una scorsa puntata. Lo scontro finisce in perfetta parità. E' poi la volta di Rocco Pepe che conquista la prima standing ovation della puntata contro Daniele Mattia Inzucchi che canta Sere Nere. La prima manche finisce con la squadra di Fausto Leali con 143 punti e la squadra di Iva Zanicchi con 139.