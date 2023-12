Io Canto Generation, la sorpresa di Renato Zero per Lorenzo fa emozionare tutti

Sorpresa incredibile per uno dei giovani concorrenti della finale di Io Canto Generation.

Alla fine della prima manche della finale del talent di Canale 5 guidato da Gerry Scotti, trte ragazzi devono abbandonare la gara, perché a proseguire al turno successivo sono solo tre. Tra i giovani cantanti che vengono fermati dal voto del pubblico c’è Lorenzo. Prima di salutarlo però Gerry Scotti gli dice: “Ti ho ascoltato cantare la mia canzone italiana preferita, prima di salutarci puoi farla per noi?”. La canzone è I migliori anni della nostra vita e Lorenzo inizia a cantarla in modo molto intenso come richiede un testo così bello e profondo. Quando è a tre quarti del brano però, succede qualcosa che, letteralmente, lo lascia impietrito. Mentre sta riprendendo fiato per intonare l’ultima strofa del brano infatti, alle sue spalle comincia a cantare qualcun altro, ovvero il suo idolo in persona: Renato Zero.

Il ragazzo è veramente stupito tanto che, mentre Zero continua a cantare e lo invita a seguirlo, lui non riesce e scoppia in lacrime di gioia. Naturalmente non è l’unico a sentire l’emozione, molti dei suoi compagni infatti esultano e si abbracciano anche loro con gli occhi umidi, e ovviamente, anche il conduttore Gerry Scotti, particolarmente sensibile, non può che lasciarsi andare alla lacrimuccia in un momento così bello, mentre in platea, la mamma e il papà di Lorenzo si abbracciano gioendo per la gioia del figlio.

Nel frattempo, Lorenzo riesce a riprendere il controllo e finisce il brano insieme a Renato Zero, che gli concede poi un altro lungo abbraccio, visto che il ragazzo continua a lacrimare pieno di gioia e incredulo, anche una volta finito il brano.

Gerry Scotti dice a Renato Zero: “Questo ragazzo un po’ mi ricorda te alla sua età”, e l’ospite confessa:

“Con Cenci abbiamo un rapporto famigliare, e mi aveva detto, “guarda c’è un ragazzino che potevi essere te alla sua età”. Quindi, Renato Zero era particolarmente curioso di conoscere Lorenzo, a cui ha rivolto preziose parole di incoraggiamento: “Mi raccomando, fatti onore perché mi aspetto da te molto”.

E poi ha dedicato un commento di stima per tutti i ragazzi partecipanti: “Li invidio questi ragazzi perché si presentano con una sicurezza, una spavalderia sul palco incredibile: io stavo lì dietro e mi tremava tutto! Veramente, complimenti!”

