Io Canto Generation, standing ovation per il tenorino Rocco Pepe e primi eliminati della finale

Ultimo atto per Io Canto Generation, il talent show per giovanissime voci guidato da Gerry Scotti che celebra la sua finale nella serata di mercoledì 27 dicembre. I dodici talenti rimasti in gara, per l’ultima puntata, non saranno più divisi in squadre ma si fronteggeranno uno contro l’altro, mentre gli artisti che li hanno guidati in qualità di “capitani” (Cristina Scuccia, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Benedetta Carettae Mietta) in questo bellissimo percorso, molto apprezzato dal pubblico della tv, saranno disponibili per gli attesi ultimi duetti dello show.

I concorrenti rimasti per conquistare la vittoria finale sono: Andrea Urru, Samuele Spina, Elia Pedrini, Daniele Mattia Inzucchi, Eric Koci, Sofia Leto, Marta Viola, Eric Koci, Sofia Leto, Marta Viola, Nicole Corrente, Rocco Pepe e Carola Boccadoro.

A decidere chi vincerà la trasmissione saranno i giudici: Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola, insieme al voto finale del pubblico.

A rompere il ghiaccio è il più giovane di concorrenti: Elia Pedrini che, con tutta l’energia dei suoi 10 anni intona Ringo Star. Poi è la volta di Nicole Corrente con Euforia.

“Elia fa partire subito la festa, ha fatto ballare anche il maestro, mi hai fatto ridere come una pazza!”, dice Michelle Hunziker che apprezza sempre tanto l’energia del giovanissimo cantante.

Il secondo confronto è tra Sofia Leto, che canta Nessuno al mondo e Andrea Urru con Sweet Child o’ mine, apprezzatissimo da Gerry Scotti: “Mi hai convinto a fare tre quattro tatuaggi mentre cantavi!”.

Segue lo scontro tra Lorenzo Sebastiano, che canta Terra Promessa e il tenorino Rocco Pepe con La Vita che finisce con la standing ovation e gli applausi scroscianti del pubblico. “Se’ magnato Sherley Bassey con tutta l’orchestra!” commentata Gerry Scotti. E Rocco Pepe incassa anche il 10 di Orietta Berti, per “Con questa dolcezza e questo sorriso, mi fa piacere. Quando ti sento cantare sono serena”. La prima manche finisce con Rocco Pepe in prima posizione, secondi Sofia e Andrea e terzi a pari merito Nicole, Elia e Lorenzo.

A questo punto è il pubblico ad esprimersi per scegliere i tre che andranno avanti, che sono: Rocco Pepe, Sofia Leto e Nicole Corrente.

Si fermano Elia Pedrini, Lorenzo Sebastiano e Andrea Urru.