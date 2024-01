La lunga notte - La caduta del Duce: trama, storia vera, cast, quante puntate sono

Una nuova miniserie evento arriva su Rai 1 a partire da oggi, 29 gennaio 2024, a partire dalle 21.30. "La lunga notte - La caduta del Duce" narra una delle pagine cruciali della storia italiana, spesso dimenticata: la narrazione si concentra sulle settimane precedenti al 24 e 25 luglio 1943, quando il regime fascista giunse alla sua fine. La trama segue le mosse strategicamente pianificate di figure chiave come Dino Grandi e Re Vittorio Emanuele III che hanno contribuito alla caduta del regime, dopo ventuno anni di dominio.

Trama

Il 24 luglio 1943 segna l'inizio di una notte tumultuosa per l'Italia, con il Gran Consiglio del Fascismo convocato dal Presidente della Camera, Dino Grandi. In un clima di tensione palpabile, il destino del paese è appeso a un filo mentre gli Alleati avanzano in Sicilia e i nazisti si preparano a occupare il territorio italiano. Grandi, convinto che Mussolini stia trascinando il paese verso il baratro, si prepara a opporsi al leader fascista, nonostante debba tutto a lui. Sua moglie Antonietta cerca disperatamente di dissuaderlo, consapevole del rischio imminente. Nel frattempo, Mussolini continua a nutrire speranze di vittoria, ma i suoi sforzi sembrano sempre più simili ai lamenti di un leone morente, un fatto ben compreso sia dalla moglie Rachele che dall'amante Claretta. Anche Edda, figlia di Mussolini e moglie di Galeazzo Ciano, si trova nel mezzo degli intrighi, divisa tra l'amore per il marito e il rispetto per il padre. Mentre il Re Vittorio Emanuele III resta inattivo, la nuora Maria José si oppone apertamente al regime, mentre il principe Umberto si trova in conflitto tra dovere filiale e amore coniugale. Nel frattempo, le voci di dissenso crescono tra le nuove generazioni, desiderose di liberarsi dall'oppressione del regime fascista. Tra loro c'è Italo Niccolai, figlio di un soldato morto per mano dei fascisti, che si avvicina sempre di più alla Resistenza, anche se deve confrontarsi con un amore proibito per Beatrice, nipote di Dino Grandi. Mentre Grandi prepara il terreno per una possibile ribellione, la notte del 24 luglio si prospetta come un punto di svolta cruciale per il destino dell'Italia, con il futuro del paese appeso a un filo.

Quante puntate sono e quando va in onda

La miniserie è composta da un totale di sei episodi, trasmessi nel corso di tre prime serate televisive (vanno dunque in onda due episodi per sera). Il calendario è così strutturato:

Prima puntata (primo e secondo episodio): 29 gennaio 2024

Seconda puntata (terzo e quarto episodio): 30 gennaio 2024

Terza puntata (quinto e sesto episodio) : 31 gennaio 2024

Cast e personaggi

"La lunga notte" è una coproduzione Rai Fiction con Eliseo Entertainment, prodotta da Luca Barbareschi, sceneggiata da Franco Bernini e Bernardo Pellegrini; e con la regia di Giacomo Campiotti, che dirige (attori e rispettivi ruoli):

Alessio Boni (Dino Grandi)

Duccio Camerini (Benito Mussolini)

Marco Foschi (Galeazzo Ciano)

Lucrezia Guidone (Edda Ciano)

Ana Caterina Morariu (Antonietta Grandi)

Flavio Parenti (Umberto II di Savoia)

Aurora Ruffino (Maria José del Belgio)

Martina Stella (Clara Petacci)

Luigi Diberti (Vittorio Emanuele III di Savoia)

Maurizio Donadoni (Furio Niccolai)

Riccardo De Rinaldis (Italo Niccolai)

Manuela Ventura (Laura Niccolai)

Emma Benini (Beatrice Grandi)

Christoph Hülsen (Eugen Dollmann)

Giuseppe Antignati (Luigi Federzoni)

Daniele Natali (Giuseppe Bottai)

Clemente Pernarella (Carlo Scorza)

Pietro Bontempo (Roberto Farinacci)

Dove vederla in tv e in streaming

La miniserie "La lunga notte - La caduta del Duce" va in onda a partire da lunedì 29 gennaio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della miniserie sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

Stasera e domani in TV