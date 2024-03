La Promessa, le anticipazioni dal 25 al 29 marzo 2024

Simona avverte Catalina sui veri intenti di Don Lorenzo, esortandola a non fidarsi del capitano nonostante il gesto apparentemente generoso di ricomprare la spilla di sua madre: il padre di Curro potrebbe infatti nascondere un secondo fine dietro la sua anomala generosità. Questo avvertimento diventa più chiaro quando Catalina subisce un piccolo incidente che la mette momentaneamente fuori gioco, confermando le preoccupazioni di Simona.

Nel frattempo, Candela pianifica una cena per esprimere gratitudine a Don Carlos. La cameriera chiede a Donna Pia il permesso di utilizzare il suo ufficio per l'evento e incarica Lope di preparare un menu con i fiocchi.

Manuel continua a insistere con Jana affinché aiuti Jimena con i fastidi della gravidanza; ma la cameriera reagisce con rabbia, sottolineando che sua moglie sta esagerando e che le sue condizioni non sono così critiche come vuole far credere. La discussione tra i due diventa accesa, suscitando la soddisfazione di Jimena.

Durante una conversazione tra Don Pedro e Manuel riguardo ai loro piani futuri. Quest'ultimo, intanto, chiede perdono a Jana per il suo comportamento e le rivela di essere stato invitato a partecipare alla Coppa Herzog Staackman, il sogno della sua vita. Nonostante la felicità per questa opportunità, l'entusiasmo di entrambi svanisce quando Manuel ammette che non potrà partecipare a causa di Jimena.

Donna Pia chiede a Don Alonso di poter condividere la stanza con suo marito e di permettere a Donna Petra di andare a trovare Cruz.