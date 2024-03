Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti

Va in onda oggi, martedì 19 marzo 2024, a partire dalle 21.25 su Italia 1, una nuova puntata de "Le iene" . Lo show di Davide Parenti,condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, continua questa sera la sua missione di denuncia e di approfondimento su una vasta gamma di temi di interesse pubblico e di denuncia sociale.

Rose Villain, pseudonimo di Rosa Luini, è ospite dell'odierno appuntamento con "Le iene". La cantante ha partecipato di recente, per la prima volta in gara, al "Festival di Sanremo" con un brano dal titolo "Click Boom!". Altro ospite di Veronica Gentili e Max Angioni è un volto ben noto ai telespettatori di vecchia data del programma di Italia 1: parliamo di Fabio Volo, co-conduttore dal 1998 al 2001 dello show e da pochi mesi nelle librerie con il suo nuovo libro, dal titolo "Tutto è qui per te".

Un lungo servizio di Filippo Roma mette in luce le rivelazioni di Eugenio Abbattista, arbitro addetto al Var di Serie A e B, che decide di rompere il silenzio e denunciare gli scandali che affliggono il mondo degli arbitri italiani. Abbattista, unico arbitro nella storia del calcio italiano a dimettersi spontaneamente a stagione in corso, lancia un j'accuse contro i meccanismi di corruzione e di manipolazione che determinano quali arbitri vengano mantenuti in organico e quali vengano esclusi. Le sue parole sono forti e inequivocabili: "Adesso sono libero di denunciare lo schifo che c’era intorno a me".

In un altro reportage, Roberta Rei porta gli spettatori nel cuore delle elezioni presidenziali in Russia, nonostante le restrizioni giornalistiche imposte agli stranieri. Dai festeggiamenti pro-Putin alle proteste contro il regime, l'inviata documenta da vicino i momenti cruciali dell'evento. Particolarmente significativa è la descrizione delle code ai seggi durante la protesta "mezzogiorno contro Putin", organizzata dal team di Alexei Navalny, che attira centinaia di persone desiderose di esprimere il loro dissenso.

Matteo Viviani dedica un ampio approfondimento ai cani da assistenza e alla loro importanza nella vita di coloro che ne beneficiano. Attraverso interviste e riprese sul campo, il programma evidenzia il ruolo fondamentale di questi animali nel migliorare la qualità della vita dei loro padroni, consentendo loro di affrontare le sfide quotidiane con maggiore serenità e indipendenza. Tuttavia, nonostante il loro valore indiscutibile, il governo non ha ancora riconosciuto ufficialmente l'importanza di questi cani e il loro ruolo cruciale nella società.