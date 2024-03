Lolita Lobosco 3: il cast completo e chi sono i nuovi personaggi

Lunedì 4 marzo 2024 ha inizio su Rai 1 la terza stagione de "Le indagini di Lolita Lobosco". Nuovi intricati casi attendono la protagonista e i numerosi telespettatori che seguono la serie; ma per la vicequestore interpretata da Luisa Ranieri ci sono anche importanti novità di carattere sentimentale: l'unica grande novità del cast è rappresentata da un attore che il pubblico di Rai 1 conosce già bene: facciamo una carrellata sui personaggi della serie, scoprendo qualcosa in più su questo nuovo personaggio.

La protagonista: Lolita Lobosco (interpretata da Luisa Ranieri)

Lolita Lobosco è una vicequestore, una figura forte e determinata che ritorna nella sua città natale di Bari dopo un periodo trascorso a Legnano. Affrontando un ambiente prevalentemente maschile, non si sottomette agli stereotipi di genere; al contrario, enfatizza la sua femminilità con abiti audaci e tacchi a spillo. Inizialmente fieramente single, Lolita non esita ad indulgere in brevi avventure romantiche con diversi uomini, prima di intraprendere una relazione significativa con il giornalista Danilo Martini. Terminata, nella terza stagione la protagonista conoscerà l'affascinante Leon. Dietro la sua sicurezza e il suo coraggio, la Lobosco cela un dolore profondo legato al suo passato familiare. Lolita porta ancora il peso della delusione causata dal padre Nicola, che per anni l'ha ingannata riguardo alla sua vera identità, facendole credere di essere un umile pescatore quando in realtà era coinvolto nel contrabbando di sigarette. ll suo risentimento continua a influenzare le sue relazioni e le sue scelte di vita.

Luisa Ranieri è nata a Napoli il 16 dicembre 1973. Cresciuta nel quartiere del Vomero, dopo essere apparsa nella fiction "La squadra", nel 2001, ha conquistato il grande schermo come protagonista nel film "Il principe e il pirata", diretto da Leonardo Pieraccioni e nello stesso anno ha ottenuto grande visibilità grazie alla sua partecipazione alla campagna pubblicitaria Nestea. Nel 2003 ha interpretato Assunta Goretti nella miniserie tv "Maria Goretti". Nel 2004 è stat protagonista del film "Eros", nell'episodio "Il filo pericoloso delle cose", diretto da Michelangelo Antonioni. Nel 2005 ha recitato nella miniserie "La omicidi" e nel 2007 è stata protagonista del film "SMS - Sotto mentite spoglie" di Vincenzo Salemme. Tra i suoi successi televisivi emergono le miniserie "Callas e Onassis" (2005) e "'O professore" (2008), mentre el 2016 ha dato vita all'imprenditrice italiana Luisa Spagnoli nella fiction di successo "Luisa Spagnoli". Nel 2018, è stata protagonista della fiction Rai "La vita promessa" insieme a Francesco Arca. Nel 2021 è diventata l'interprete principale della fortunata serie "Le indagini di Lolita Lobosco", basata sui romanzi di Gabriella Genisi. Tra i più recenti lungometraggi da lei interpretati segnaliamo: "Vita segreta di Maria Capasso" di Salvatore Piscicelli (2019) "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino (2021), che le è valso un Nastro d'Argento per la migliore attrice non protagonista; "7 donne e un mistero" di Alessandro Genovesi (2021); "Nuovo Olimpo" di Ferzan Özpetek (2023).

Il nuovo personaggio: Leon (interpretato da Daniele Pecci)

Nel corso della sua routine investigativa, Lolita Lobosco incrocia il cammino di Leon, un affascinante gallerista il cui carattere solido e trasparente cattura immediatamente la sua attenzione. Intrigata dalla sua presenza, Lolita si trova a domandarsi se possa essere l'uomo che ha atteso, capace di donarle stabilità e serenità. La scoperta della vera vita di Leon svela complessità inaspettate: l'uomo non è un vedovo che ha alle spalle la responsabilità di tre figlie. Questa rivelazione mette in moto una serie di emozioni contrastanti in Lolita che, pur essendo attratta dalla sua personalità limpida e genuina, si trova ora a confrontarsi con la complessità della situazione e con le sfide che essa comporta.

Daniele Pecci è nato a Roma il 23 maggio 1970. La sua carriera artistica ha avuto inizio nel mondo del teatro nel 1990, subito dopo aver conseguito la maturità magistrale. Sin da allora ha dimostrato il suo talento lavorando ininterrottamente sui palcoscenici teatrali, talvolta anche come regista, fino alla metà degli anni 2000. La sua popolarità prende vita grazie alle sue performance nelle serie televisive come "Il bello delle donne" (2002-2003) e soprattutto in "Orgoglio" (2004-2006). La presenza sul piccolo schermo si consolida ulteriormente nel 2005 con il suo ruolo nel cast internazionale di "San Pietro e Giovanni Paolo II", e nel 2007 come protagonista in "Eravamo solo mille", entrambe trasmesse su Rai 1. Nel 2008, torna su Canale 5 con ruoli di rilievo nelle serie come "L'ultimo padrino" e "Crimini bianchi". Nel 2009, debutta al cinema con il film "Fortapàsc" di Marco Risi, seguito nel 2010 da "Mine vaganti" di Ferzan Özpetek. Dal 2021 è protagonista della serie tv di Rai 1 "Cuori", dove interpreta il ruolo di Cesare Corvara, accanto a Pilar Fogliati e Matteo Martari. Circa la sua vita privata, Daniele Pecci ha avuto due figli. Nel 2008 è diventato padre di Francesco, avuto dalla relazione con Barbara Bonanni, mentre nel 2016 è nata la sua seconda figlia, Viola, dalla relazione con l'attrice Anita Caprioli.

Gli altri personaggi:

Antonio Forte (interpretato da Giovanni Luden)

Antonio Forte è un amico di vecchia data di Lolita Lobosco, nonché suo stretto collaboratore. La loro conoscenza risale addirittura agli anni scolastici dalle elementari, fino alle esperienze universitarie.

Antonio ha una moglie e due figli ma, in cuor suo, ha sempre provato qualcosa nei confronti della sua amica d'infanzia.



Lello Esposito (interpretato da Jacopo Cullin)

Luigi Esposito è uno dei poliziotti della questura, caratterizzato da un'evoluzione significativa nel corso della serie: inizialmente, sottovaluta Lolita Lobosco, mostrando una certa resistenza nei confronti di una donna al comando. Con il passare del tempo e delle indagini, si rende però conto del suo valore professionale e della sua determinazione, guadagnandosi il suo rispetto e la sua ammirazione. Ha un legame stretto e affettuoso con la madre e continua a vivere con lei. La vita di Luigi prende una svolta quando incontra Caterina, una meccanica dal carattere forte e indipendente. Il loro incontro porta una ventata di freschezza e cambiamento nella vita di Luigi, facendolo innamorare perdutamente di lei. La relazione con Caterina rappresenta per Luigi una nuova dimensione emotiva.





Nunzia (interpretata da Lunetta Savino)

La madre di Lolita è un personaggio che vive nel costante ricordo del marito Nicola, scomparso vent'anni prima. Questo tragico evento - del quale la protagonista ha a lungo indagato -ha lasciato un segno indelebile nella sua vita, influenzando profondamente il suo modo di essere e di relazionarsi con gli altri. Nel corso della serie Nunzia apre un B & B con la figlia Carmela, sorella minore di Lolita.



Marietta Carrozza (interpretata da Bianca Nappi)

Marietta Carrozza è un Magistrato di professione, nonché la migliore amica di Lolita Lobosco, con cui condivide una profonda confidenza e un legame di lunga data. Nella serie, Marietta si rivela come una donna dal carattere spigliato e indipendente, capace di affrontare le sfide della vita con audacia e determinazione. Nonostante la sua apparente sicurezza, nasconde però un lato vulnerabile, evidenziato dalla sua confessione alla sua amica Lolita riguardo alla sua relazione extraconiugale. Con Lolita condivide dunque sia gioie che difficoltà della vita quotidiana e più volte ha incoraggiato la vicequestore a trovare la felicità amorosa.



Carmela Lobosco (interpretata da Giulia Fiume)

La sorella minore di Lolita è un personaggio che porta con sé un'ombra di invidia nei confronti dei successi della sorella maggiore. Vive sotto lo stesso tetto della madre, con cui condivide una vita segnata da alti e bassi.Separata dal marito Tonio, Carmela si trova a dover affrontare le sfide quotidiane della vita da single con due figli.



Caterina (interpretata da Camilla Diana)

Caterina emerge come un personaggio femminile forte e indipendente, sfidando gli stereotipi di genere in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini: la giovanè è, nello specifico, una meccanica. Nel corso della serie si innamora, ricambiata, del poliziotto Lello Esposito.

Nel corso della terza stagione de "Le indagini di Lolita Lobosco" appaiono inoltre (personaggio e attore che lo interpreta):

Porzia Forte (interpretato da Claudia Lerro)

Beatrice Cavalli (interpretata da Daniela Virgilio)

Santa (interpretata da Donata Frisini)

Prof. Introna (interpretato da Francesco De Vito)

Nicola "Petresine" Lobosco (interpretato da Aldo Ottobrino)

agente Scivittaro (interpretato da Vincenzo De Michele)

agente Silente (interpretato da Gian Piero Rotoli)

agente Calopresti (interpretato da Giovanni Trombetta)

Calogero Avitabile (interpretato da Vanni Bramati)

Trifone (interpretato da Maurizio Donadoni)

Andreina (interpretata da Nunzia Schiano)

Questore Jacovella (interpretato da Ninni Bruschetta)

Angelo (interpretato da Mario Sgueglia)

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 4 marzo 2024)

La terza stagione de "Le indagini di Lolita Lobosco" va in onda a partire da domenica 4 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai Uno. Gli episodi della serie sonoinoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

