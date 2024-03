Le indagini di Lolita Lobosco 3, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Si conclude oggi, 25 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1, il ciclo di puntate che compone la terza stagione de "Le indagini di Lolita Lobosco". La serie interpretata da Luisa Ranieri ha ottenuto anche questa volta un ottimo riscontro, ma prima di salutarci offre un ultimo appuntamento dove convivono una nuova indagini e gli aspetti personali della vicequestore di Bari.

Le Indagini di Lolita Lobosco 3, anticipazioni ultima puntata

"Un brutto affare" è il titolo dell'ultima puntata stagionale di "Lolita Lobosco". Un cadavere viene scoperto emergere dalle acque di un laghetto di campagna, scatenando un'indagine che metterà alla prova le abilità investigative della vicequestore Lolita e del suo team. Determinata a risolvere il misterioso caso, la protagonista si getta a capofitto nell'indagine, cercando qualsiasi indizio che possa rivelare l'identità della vittima e portare alla luce la verità dietro questo misterioso omicidio.

Mentre è indaffarata con le sue ricerche, Lolita è tormentata da un'altra questione che le turba il sonno: la sua relazione con Leon sembra incrinata, e la cosa la getta in uno stato di incertezza emotiva. Ma proprio quando sembra che le cose stiano per prendere una svolta negativa, Lolita fa una scoperta sorprendente: ha una preziosa alleata che si rivela un sostegno inaspettato nei momenti di difficoltà. Con la minaccia imminente che incombe sui luoghi che hanno segnato la sua infanzia, Lolita si rende conto dell'importanza di avere degli alleati fidati al suo fianco per affrontare i pericoli che la circondano. Angelo è intanto tornato a Bari, pronto a testimoniare in tribunale contro gli assassini di Petresine.

Mentre Lolita si occupa del caso e delle sue questioni personali, Forte decide di affrontare i seri problemi emersi nella sua relazione con Porzia, cercando una soluzione all'aggressività del loro primogenito. Esposito, nel frattempo, si adatta al suo nuovo ruolo di padre, navigando tra le gioie e le sfide dell'essere genitore. Nunzia si trova di fronte a una sorpresa inaspettata quando scopre di avere una temibile rivale in campo sentimentale. Determinata a non perdere nella competizione per l'amore, è pronta a fare tutto il necessario per difendere ciò che considera suo.

"Le indagini di Lolita Lobosco”, è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti. Liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, è diretta da Renato De Maria e sceneggiata da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani.

Dove vederlo in tv e in streaming (25 marzo 2024)

La quarta e ultima puntata de "Le indagini di Lolita Lobosco 3" va in onda il 25 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie con Luisa Ranieri sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

