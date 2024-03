Le indagini di Lolita Lobosco 3, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Luisa Ranieri è tornata, a partire dalla scorsa settimana, con quattro puntate inedite de "Le indagini di Lolita Lobosco". Rai 1 trasmette oggi, 11 marzo 2024, il secondo episodio della terza stagione di un delle serie più amate della nostra televisione trasmesse nel corso di altrettante prime serate da Rai 1. La terza annata della serie tratta dai romanzi di Gabriella Genisi ci accompagna questa sera in una lussuosa festa di ballo in maschera, con delitto annesso: il caso si rivela più complicato del previsto.

Le Indagini di Lolita Lobosco 3, anticipazioni seconda puntata

Il titolo del secondo appuntamento con la terza stagione di "Lolita Lobosco" è "Se vuoi morir". La protagonista si ritrova costretta da Marietta a partecipare a una sontuosa festa di ballo in maschera, organizzata da Alfredo Mari e suo marito Salvatore nella loro incantevole villa. Il clima festoso viene però bruscamente interrotto da un tragico evento: durante il ricevimento, Salvatore viene misteriosamente ucciso, generando sospetto su tutti gli ospiti presenti. Le indagini, purtroppo, si rivelano intricate e senza una soluzione chiara, lasciando aperte varie ipotesi, che sembrano però condurre a un punto morto. Sarà il fascinoso Leon a emergere come figura chiave, fornendo una testimonianza che potrebbe finalmente semplificare la vicenda. Nonostante le sue iniziali riserve, Lolita decide di concedergli una possibilità e accetta di uscire con lui, lasciandosi trasportare dalle circostanze.

Trifone, intanto, riesce a persuadere Nunzia a concedersi una vacanza a Parigi, sperando di rinvigorire il loro rapporto. Le cose prendono una piega inaspettata e il viaggio, concepito come un idilliaco momento di intimità, si trasforma in un banco di prova per la loro relazione, mettendola a dura prova. Anche a casa Forte, le tensioni latenti tra Antonio e Porzia esplodono, creando una frattura imprevista all'interno della famiglia. L'unica nota positiva sembra essere l'arrivo anticipato dei due figli di Lello Esposito, che porta un barlume di gioia e speranza nella vita di Lolita. Ma per la vicequestore di Bari gli imprevisti sono in agguato: una tragica notizia la colpisce improvvisamente, gettandola in uno stato di angoscia e dolore.

"Le indagini di Lolita Lobosco”, è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti. Liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, è diretta da Renato De Maria e sceneggiata da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani.

Dove vederlo in tv e in streaming (11 marzo 2024)

La seconda puntata de "Le indagini di Lolita Lobosco 3" va in onda 11 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie con Luisa Ranieri sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

