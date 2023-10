"A Domenica In sempre gli stessi ospiti", Mara Venier e Loretta Goggi rispondono anticipando le critiche

Loretta Goggi è un'ospite fissa di Domenica In. Lo scorso anno è stata la prima persona che Mara Venier ha intervistato e a tal riguardo la conduttrice ha dichiarato: "Ho la sensazione che mi porti fortuna". E forse proprio per questo motivo Venier l'ha voluta portare nuovamente nel salotto pomeridiano di Rai 1.

Questo però ha suscitato non poche critiche sui social, critiche che però sono state prontamente anticipate sia da Venier che da Goggi. E così mentre sui X, ex Twitter, venivano scritti commenti come "A Domenica In sempre gli stessi ospiti", "Mara invita sempre gli amici", Loretta e Mara hanno voluto sottolineare che se alcuni personaggi diventano 'ospiti fissi' è perché piacciono. "Immagino già i social - dice Goggi -: 'Sempre le stesse persone a Domenica In'. Però sono le persone che in tv riempiono il cuore del pubblico! Perché Mara altrimenti le invita? Perché Mara invita sempre le sue amiche? Perché sa che il pubblico ama loro come ama lei". E anche Mara, proprio durante la presentazione della sua ospite, aveva preannunciato che non avrebbe potuto fare a meno di chiamare la sua amica, e grande professionista, a Domenica In.

Loretta Goggi a Tale e Quale Show

Goggi ha poi raccontato com'è nata la collaborazione con Carlo Conti a Tale e Quale Show e ha ricordato che fu proprio suo marito, Gianni Brezza, prima di morire a parlare a Carlo e dirgli: "Stai vicino alla mi Goggi". E lui ha fatto proprio quello. "Per convincermi a partecipare mi disse che alcune persone avrebbero partecipato allo show solo se ci fossi stata io in giuria. Mi sono detta, 'sono solo quattro puntate, fallo' e lo feci. Ora sono una dei giudici da 13 edizioni", ha raccontato Goggi.