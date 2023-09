Lucio per amico. Ricordando Battisti, anticipazioni e ospiti

Oggi, 13 settembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1 va in onda, in prima visione tv, il docufilm "Lucio per amico. Ricordando Battisti". A 25 anni dalla scomparsa del grande musicista, una carrellata sulla sua gloriosa carriera, senza dimenticare il Battisti privato. Ad arricchire lo speciale evento testimonianze di coloro che lo hanno conosciuto e interpretazioni, da parte di cantanti contemporanei, di alcuni suoi classici.

Lucio per amico. Ricordando Battisti: le anticipazioni sul documentario

Lucio Battisti è uno dei cantanti italiani più amati di sempre, capace di emozionare e coinvolgere generazioni con le sue canzoni. Brani che sono diventati emblemi di un’epoca ma che hanno superato la prova del tempo come pochi, anche se Battisti ha rappresentato molto di più fin dai suoi inizi quando, partendo dal finire degli anni '60, ha stravolto la concezione della musica popolare italiana, all'epoca ancora prevalentemente circoscritta al proverbiale "bel canto". Ma chi era veramente questo artista che ha segnato in modo indelebile la storia della nostra musica?

Per celebrare i 25 anni dalla sua morte, Rai 1 trasmette oggi il docufilm “Lucio per amico. Ricordando Battisti”, ideato e scritto da Maite Carpio e prodotto da Garbo Produzioni in collaborazione con Rai Documentari. Un viaggio nella vita e nella musica di Lucio Battisti, con immagini d’archivio, talvolta rare e preziose, provenienti da varie fonti, e le testimonianze di chi lo ha conosciuto e amato, fuori e dentro la sua musica; a partire ovviamente dal suo storico paroliere Mogol, che racconta la straordinaria alchimia creativa e la loro lunga amicizia. Intervengono inoltre Pietruccio Montalbetti, Roby Matano, Gianni Dall’Aglio, Mario Lavezzi, Franco Daldello, Mara Maionchi, Caterina Caselli, Adriano Pappalardo, Franco Mussida e Tony Cicco.

A completare il ritratto, le interpretazioni di alcuni ospiti speciali, ovvero gli artisti di casa nostra Gianluca Grignani, Noemi, Giovanni Caccamo e Giusy Ferreri, che omaggiano il genio di Battisti con alcun suoi celebri brani, sotto la direzione artistica del Maestro Enrico Melozzi: "Il tempo di morire", "Amarsi un po'", "Emozioni" e "Io Vivrò".

Nessun artista nella storia della nostra musica può vantare un canzoniere paragonabile a quello di Lucio Battisti e nessuno, probabilmente, è stato omaggiato quanto lui. Eppure Battisti rimane un musicista tanto geniale e celebre quanto schivo e sfuggente. Basterebbero i suoi cavalli di battaglia per renderlo immortale, ma molte sono le sue opere non sufficientemente note al grande pubblico, a partire dal capolavoro "Anima latina" fino a giungere ai cosiddetti "album bianchi" di fine carriera (con i testi di Pasquale Panella), tra i risultati musicali più avanzati della nostra musica. Ulteriori testimonianze di un amico e genio di nome Lucio.

Dove vedere "Lucio per amico" in tv e in streaming (13 settembre)

Il docufilm "Lucio per amico. Ricordando Battisti" va in onda su Rai 1 oggi, 13 settembre 2023, a partire dalle 21.25; ed è visibile anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.