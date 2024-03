La vita privata di Luisa Ranieri: età, figli, marito Luca Zingaretti, origini, Instagram

Lunedì 4 marzo ha inizio su Rai 1 la terza attesissima stagione de "Le indagini di Lolita Lobosco", tra le fiction italiane più amate degli ultimi anni. Nel cast di attori spicca naturalmente la protagonista assoluta, Luisa Ranieri, che con bravura e fascino conquista da anni gli spettatori, tanto al cinema quanto in tv. In questo spazio andiamo alla scoperta della vita privata dell'attrice, dalla giovinezza all'amore per il collega Luca Zingaretti, fino alla nascita delle amate figlie.

La vita privata di Luisa Ranieri

Luisa Ranieri, nata il 16 dicembre 1973 a Napoli, è un'icona della bellezza mediterranea e una delle attrici più amate del panorama televisivo e cinematografico contemporaneo. Cresciuta nel quartiere del Vomero, la Ranieri ha intrapreso gli studi in Giurisprudenza all'Università, ma il richiamo della recitazione è stato più forte, portandola a lasciare gli studi per seguire la sua passione per il teatro.

La sua infanzia è stata segnata dalla separazione dei suoi genitori, quando lei aveva solo 8 anni. Questo evento ha avuto un impatto significativo sulla sua vita, in particolare la mancanza del padre, con cui non ha avuto la possibilità di stabilire un rapporto stretto. Il padre di Luisa se ne andò di casa dopo la separazione e morì quando lei aveva 24 anni e ha dovuto affrontare un percorso con uno psicologo durante l'adolescenza per superare il senso di vuoto e di abbandono. In gioventù la Ranieri ha fugacemente cullato il desiderio di farsi suors.

La sua carriera artistica ha avuto inizio sul grande schermo nel 2001 con il film "Il principe e il pirata", sotto la regia di Leonardo Pieraccioni. Da allora, ha continuato a distinguersi in diverse produzioni cinematografiche e televisive.

Nel 2005, durante le riprese della miniserie "Cefalonia", ha incontrato l'attore Luca Zingaretti, con cui ha condiviso, da quel momento, la sua vita. I due si sono sposati il 23 giugno 2012, celebrando un matrimonio civile al Castello di Donnafugata a Ragusa, in Sicilia. La coppia ha due figlie: Emma, nata il 9 luglio 2011, e Bianca, nata il 27 luglio 2015. La loro storia d'amore è iniziata sul set e si è consolidata nel tempo, diventando un punto fermo nella vita di entrambi. Luisa Ranieri ha condiviso pubblicamente il suo amore e la sua ammirazione per l'attore de "Il commissario Montalbano", definendolo la figura paterna che non ha mai avuto e il compagno perfetto.

Nonostante la loro celebrità e il successo nel mondo dello spettacolo, i due attori hanno sempre mantenuto un'ammirevole discrezione riguardo alla loro vita privata; condividendo comunque con i loro fan momenti significativi della loro vita attraverso i social media.

Carriera artistica a parte, Luisa Ranieri ha coltivato passioni che riflettono le sue radici mediterranee, come il teatro di Annibale Ruccello e Eduardo De Filippo, i libri di Erri De Luca e la sua affinità per la Costiera Amalfitana. La sua naturale eleganza e la sensualità traspaiono anche nei suoi abiti e nella sua scelta di vivere una vita semplice e autentica.

