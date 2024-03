La vita privata di Maddalena Corvaglia: età, figlia, ex marito, Paolo Berlusconi, Instagram

Salita alla ribalta, dal 1999 al 2002 come velina bionda di "Striscia la notizia", da Influencer si successo Maddalena Corvaglia torna adesso sul piccolo schermo, dove compone, con la sua amica Barbara Petrillo, uno dei team protagonisti di "Pechino Express 2024", reality in partenza su Sky Uno il 7 marzo 2024. Andiamo, per l'occasione, alla scoperta della sua vita privata: la figlia, l'ex marito e i gossip.

La vita privata di Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia, nasce a Galatina (provincia di Lecce) il 12 gennaio 1980, è cresce nella località di Presicce, nel Salento meridionale. Maddalena proviene da una famiglia solida, formata da sua madre Maria Isabella, un'insegnante di sostegno; suo padre, Salvatore, un avvocato di professione, scomparso nel 1995, un fratello maggiore di nome Antonio, detto Tony, che ha seguito le orme paterne diventando anch'egli avvocato.

La sua infanzia nel cuore del Salento ha contribuito a plasmare la sua personalità e il suo carattere forte e determinato. Fin dalla giovane età, Maddalena ha dimostrato una passione per il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, un interesse che si è manifestato chiaramente durante la sua adolescenza.

A soli 17 anni, Maddalena ha avuto un primo assaggio del mondo della fama quando è stata selezionata come riserva al concorso Miss Italia 1997, dopo aver vinto il titolo di Miss Wella Umbria. Questo è stato solo l'inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo, che l'avrebbe vista emergere come una delle veline bionde più amate di "Striscia la notizia", storico Tg satirico di Canale 5 dove.ha presenziato dal 1999 al 2002.

Il suo successo professionale è stato accompagnato da una serie di relazioni amorose rese pubbliche, come quella con il comico e conduttore Enzo Iacchetti, conosciuto proprio a "Striscia la notizia", con cui è stata legata dal 2002 al 2007. Anni dopo ha dichiarato ai microfoni di "Verissimo": "Mi ha insegnato a condividere tutto con le persone che si amano e che si possono mostrare anche le proprie debolezze. Con lui ho capito che non bisogna, per forza, essere sempre sorridenti e forti". Di grande importanza la sua storia con chitarrista americano Stef Burns, con cui è stata impegnata dal 2011 al 2017.

Officiato da Vasco in persona, il loro matrimonio è stato un evento molto seguito dai media italiani, con una cerimonia che ha visto la partecipazione di numerose celebrità dello spettacolo. La coppia ha una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum, nata nel 2011. Nel 2017, però, i due hanno annunciato la fine della loro unione, mantenendo comunque un rapporto e un ambiente cordiale e positivo, soprattutto per l'amore comune nei confronti della figlia.

Dopo la fine del matrimonio, Maddalena è stata al centro di alcuni gossip riguardanti le sue relazioni. Se quella con l'imprenditore Alessandro Viani, conclusa nel 2021, è stata accertata, si è più volte dibattuto di una frequentazione tra la Corvaglia e Paolo Berlusconi, fratello minore dell'ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi. Sebbene le voci su questa relazione siano circolate per diverso tempo, Maddalena non ha mai confermato né smentito ufficialmente questi rumors. La donna ha semplicemente dichiarato: "Quando sarò innamorata sarò io a dirvelo". La Corvaglia e Berlusconi sono stati paparazzati in più di una occasione, ma mai immortalati in baci o effusioni.

Oltre alle sue vicende sentimentali, la vita privata di Maddalena è stata segnata anche da eventi controversi, come la fine dell'amicizia con Elisabetta Canalis, sua collega e amica di lunga data. Le ragioni esatte di questa rottura non sono mai state completamente chiarite, ma ci sono state voci riguardanti divergenze professionali e personali (presumibilmente di carattere economico) che hanno portato alla fine di un legame una volta solido.

Maddalena Corvaglia ha un profilo ufficiale di Instagram. Ne emerge un profilo da Influencer, ma anche un luogo di condivisione , tra impegni professionali, vacanze e momenti di vita quotidiana, condivisi con i suoi ammiratori.

