Mara Venier e l'indizio sul futuro (lavorativo) di Barbara D'Urso passato inosservato

L'intervista di Barbara D'Urso a Mara Venier era uno degli eventi più attesi da quell'1 luglio 2023 in cui Mediaset pubblicò un comunicato in cui annunciava che D'Urso non avrebbe più condotto Pomeriggio 5. In questi mesi, per la precisione nove, Barbara ha rilasciato delle dichiarazioni, ma solo oggi nel salotto di Rai 1 ha parlato di quanto abbia davvero sofferto.

Nell'intervista a zia Mara Barbara ha parlato della famiglia, i figli, la nipote, di come stia bene, però ancora non riesce a trovare un perché al modo in cui Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di interrompere la loro collaborazione ventennale. Da mesi si vocifera di un suo rientro in Rai e l'intervista a Mara per molti sarebbe solo la punta di diamante: una vetrina attraverso la quale D'Urso è tornata a diventare familiare per il pubblico della tv statale.

A rendere questa possibilità più concreta la frase con cui Venier ha salutato l'intervistata: "A presto bambina". Tre parole innocue, ma potenzialmente rivelatrici. Che davvero Barbara torni in Rai dopo 22 anni? Chissà.