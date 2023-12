Marco Liorni è il nuovo conduttore de L'Eredità

Marco Liorni sarà il nuovo conduttore de L'Eredità. Da tempo si vociferava che Pino Insegno, nome che era stato dato come certo a settembre, non sarebbe stato annunciato come presentatore del game show di punta di Rai 1 per colpa dei bassi ascolti de 'Il mercante in fiera' su Rai 2. L'Eredità partirà a gennaio 2024 e la notizia che sarà Liorni a condurla è stata data proprio dalla Rai.

Liorni quindi prenderà il posto di Flavio Insinna lasciando Reazione a Catena. In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Marco Liorni aveva dichiarato: "L’eredità è un game-show storico e speciale, perché i preserali entrano nella giornata delle persone, nella loro routine. Diventano più di un semplice programma: sono un’abitudine di vita. In questi giorni sto parlando con la Rai e ci sono tante cose e idee in circolo. Io sono qui da cinque anni e devo confessare che mi sento davvero legatissimo a Reazione a catena. Ma se ci sarà bisogno di me altrove... io ci sono. Perché nei giochi del preserale esce fuori un’Italia poco vista ma molto bella".

Quando inizia L'Eredità

L'Erediotà andrà in onda a partire dal 2 gennaio 2024 su Rai 1 dalle 18:50.dal lunedì al venerdì.