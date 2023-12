MasterChef Italia, chi è l'uomo ombra temuto dai candidati: "Abbiamo tutto quello che serve per l’agitazione"

Chi è l’uomo ombra? È quello che si chiedono in molti da quando hanno saputo dell'esistenza di un quarto giudice pronto a valutare i candidati con il grembiule grigio prima del loro effettivo accesso alla Master Class di MasterChef Italia, il programma guidato da Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Ora scopriamo che l'uomo ombra è un Maestro del settore che ha scritto la storia della cucina italiana: stiamo parlando di Davide Scabin.

La reazione dei candidati

Una volta terminate le prime selezioni, i conduttori hanno chiesto ai candidati rimasti di rientrare nello studio per affrontare il temuto stress test. L'agitazione è molta e si vede tutta: si stanno chiedendo chi sia l'uomo ombra che li ha sorvegliati tanto a lungo, e finalmente, durante la seconda puntata in onda giovedì 21 dicembre, ne scoprono l'identità insieme ai telespettatori di Masterchef, i quali più volte hanno ipotizzato si trattasse di Davide Scabin (o di Iginio Massari), temutissimo da tutti, in particolare dai concorrenti che ancora vivono con la speranza di poter realizzare il proprio sogno senza dover aspettare una prossima occasione.

È Bruno Barbieri il primo a parlare: "Un’ombra vi ha seguiti con molta attenzione ed è giunto il momento di avercela di fronte". A questo punto si alza lentamente il "sipario" che lo ha tenuto nascosto fino a quel momento e tutti rimangono senza parole nel vedere il famoso Chef davanti ai propri occhi. C'è chi urla: "Lo sapevo" e chi si dice agitata, come Sandra. Scabin, vedendoli scossi e immobili, decide di aumentare la loro ansia: "L’idea non mi è dispiaciuta affatto. Abbiamo tutto quello che serve per l’agitazione. Li ho osservati e ho preso appunti, e a tutti voi è mancato qualcosa. L’errore è sempre dietro l’angolo, ma non è un problema sbagliare, lo è gestire lo stress". Ora i candidati hanno dieci minuti per dimostrare qualcosa? Ce la faranno?