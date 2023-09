Ascolti tv, il Mercante in Fiera non decolla (anzi): le parole di Pino Insegno

"Ma quale flop, gli ascolti sono buoni, in linea con la rete, un po' più alti. La cosa bella è che finiamo il programma al 5% di share quindi il programma è andato in crescendo e ha chiuso in grande crescendo. Quello che dobbiamo fare noi ora è cercare di raddoppiare gli ascolti di quella fascia": così Pino Insegno ha commentato gli ascolti della prima puntata de Il Mercante in fiera, il game show del preserale di Rai2 che ha debuttato con 638 mila spettatori pari a uno share del 3.4% di media. Numeri che il giorno dopo, nella seconda puntata di martedì 26 settembre, sono risultati ancora più bassi, con 364.000 spettatori e un 2% di share che ribadiscono il timore di un flop allontanato dal conduttore.

"Il pubblico deve scoprire che c'è un programma" ha dichiarato ancora Insegno dopo la prima puntata: "Dopo otto minuti di pubblicità i risultati che abbiamo ottenuto sono già un miracolo. Le somme si potranno tirare dopo almeno due settimane, siamo appena all'inizio, l'obiettivo è quello di andare meglio della fascia che significa fare il 4, il 5 o il 6% di share che vorrebbe dire un successo senza precedenti. A tutti i programmi che nascono bisogna dare il tempo di crescere e di essere scoperti soprattutto un quotidiano. Andrà sempre meglio".

Pino Insegno è tornato protagonista della nuova stagione della tv pubblica dopo anni ed è finito al centro del dibattito con l'accusa di "raccomandato dell'anno" per via della sua amicizia con Giorgia Meloni. Insinuazioni che lui stesso ha più volte rispedito ai mittenti: "Per me parla la mia storia artistica: credo nella parola meritocrazia, è il motore della vita", ha affermato. Se il suo rapporto personale con Meloni non ha nulla a che fare col suo ritorno in Rai, chi lo avrebbe deciso? "Sono arrivate ai vertici persone che mi apprezzavano in tempi non sospetti, dall'amministratore delegato Roberto Sergio a Angelo Mellone, a Marcello Ciannamea, che è sempre venuto in teatro. Mi ha detto: “Mi piacerebbe lavorare con te”", ha raccontato il conduttore che finì nel mirino dei detrattori già quando presentò il comizio di fine campagna elettorale di Fratelli d'Italia.