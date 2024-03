Michelle Impossible, Diletta Leotta e Hunziker: girl power e omaggio a Barbie

Nel video, Michelle Hunziker e Diletta Leotta

Tra gli ospiti della seconda puntata di Michelle Impossible and Friends c’è anche Diletta Leotta, con cui la conduttrice Michelle Hunziker si vuole fare “una chiacchiera”.

Le due bionde si scambiano quindi ricordi e aneddoti: “Sai che cosa dicono di noi bionde?” chiede Michelle Hunziker, “Si un’idea me la sono fatta”, risponde la Leotta. Poi iniziano a scambiarsi ricordi di una infanzia, ed entrambi ricordano le loro imprese da “maschiacci”. Michelle Hunziker si arrampicava sugli alberi e rubava le prugne venendo poi inseguita dal contadino, Diletta Leotta, faceva le gare di corsa a piedi nudi sugli scogli di Aci Trezza e rivendeva sulla spiaggia bracciali, collanine ma anche ancora di barche recuperate sott’acqua. Poi Diletta Leotta chiede alla conduttrice: “Ma tu ci giocavi con le bambole da bambina Mich?” E qui inizia un pezzo in cui entrambe parlano delle loro bambole, bambole che potevano diventare tutto quello che volevano, libere e indipendenti, per esempio, dice Michelle: “La mia prima bambola si chiamava Aurora, ed era fortissima non aveva bisogno di niente, e poi “Le mie bambole si compravano tutto quello che volevano da sole e quando si sposavano nessuno le chiamava moglie di”

A farle eco, la Leotta: “Le mie bambole guadagnavano più di Ken, e ai colloqui di lavoro nessuno chiedeva loro: “vuoi avere figli?”. E ancora: Le mie bambole tornavano sole a casa e non avevano paura”E poi, la conclusione della Hunziker: “Le bambole possono anche fare la rivoluzione.”

A questo punto parte il balletto omaggio alla più rivoluzionaria delle bambole: la Barbie, nella versione hollywodiana, un vero inno all’empowement femminile.

A fare Ken a suo modo, sul finale spunta anche Scintilla, che rende il tutto ancora più divertente, sopratutto a musica finita, quando spiega di aver fatto la controfigura di Ryan Gosling.

A chiudere lo spazio con Diletta Leotta, arriva il singolare omaggio della Gialappa’s Band che tira fuori diversi video d’archivio risalenti agli albotri della carriera della conduttrice, quando lavorava in una tv privata siciliana, o impegnata come "meteorina" su sky. Documenti d'epoca che fanno esclamare alla bionda giornalista, tra le risate: “Che bastardi però!”