Michelle Impossible, Gerry Scotti conquista il pubblico con i suoi ricordi, poi è il re di un talent

Nel video, Gerry Scotti con Michelle Hunziker

E’ nata prima la televisione o Gerry Scotti?”, il conduttore arriva nello studio di Michelle Impossible portando un monologo in cui racconta il suo lungo rapporto con la tv, sin da quando la tv non era nelle case ma si andava a vederla tutti insieme in un esercizio pubblico, in genere il bar del paese. Poi la tv in casa, la tv a colori che all’inizio costava quanto sei mesi di stipendio un operaio. La televisione con due canali, fino ad ora che abbiamo la tv in tasca nel telefonino. Quello che non è cambiato, per Gerry Scotti, è la magia che esercita su di lui la tv, oggi come allora, lo stesso incanto che riconosce nella nipotina di tre anni quando la va a trovare a casa e la trova davanti alla televisione prima di chiedere al nonno, indicando la tv: “Ma tu, abiti qua dentro?”

Bei ricordi, che non finiscono qui, perché Gerry Scotti svela anche la prima volta che ha incontrato Mike Bongiorno e Pippo Baudo, quando era un bambino di 6 o 7 anni e sul luogo di lavoro del padre ogni anno a portare i regali ai figli dei lavoratori arrivava un personaggio. Pippo Baudo invece del desiderato trenino gli ammollò una bambola, ma il ricordo di quell’incontro rimane ancora clamoroso per Scotti.

Michelle Hunziker è incantata dai racconti del conduttore, e ne sottolinea il talento per introdurre un simpatico spazio dedicato a un singolare talent: “Chi vuol essere Gerry Scotti?”. Il conduttore viene invitato a fare da giudice, vestito da re, e sfilano singolari “aspiranti” Gerry Scotti, dal ballerino di hip hop allo scatenato batterista, fino a una versione Annalisiana di Gerry Scotti, Gerardia Scottone, un ibrido tra Annalisa e il conduttore, passando per la versione hard rock star, commentata così dal “giurato” del talent: “Io avrei voluto fare questo in realtà nella vita, mi sarebbe tanto piaciuto”, fino alla signora Addolorata Pietanza, caratterizzata da un idioma incomprensibile. A vincere il talent è proprio lei.