La vita privata di Nancy Brilli: età, marito, figli, malattia, Pechino Express, Instagram

Nancy Brilli, pseudonimo di Nicoletta Brilli, è nata a Roma il 10 aprile 1964. Cresciuta senza la madre, scomparsa quando aveva solo 10 anni, ha avuto un rapporto difficile con il padre rimasto vedovo. Di origini ucraine, ha raccontato al Corriere della Sera la curiosa storia del suo nome: Mia madre, da ragazza, studiava inglese da una suora australiana che si chiamava Nancy. Quando poi si è sposata e nacqui io, andò a trovarla e le suggerì con affetto di chiamarmi proprio Nancy. Ma quando con mio padre andarono all’anagrafe per registrarmi, l’ufficiale non aveva capito come si scriveva il mio nome e scrisse ‘Nenzi’. I miei genitori gli fecero notare l’errore e lui rispose scocciato: “A ‘sta regazzina je dovete trova’ un nome facile da scrivere e da pronuncia’”. E venne fuori Nicoletta, ma il mio primo nome è Nancy". La perdita della madre, avvenuta quando Nancy era ancora una bambina, ha influenzato profondamente la sua vita. Il rapporto con il padre rimasto vedovo, è stato segnato da incomprensioni e incomunicabilità che hanno obbligato la Brilliconfrontarsi con il suo dolore e con la mancanza di presenza paterna durante la sua crescita.

Nancy Brilli ha frequentato l'Istituto Statale d'Arte Roma 1, dove ha conosciuto Vittoria Squitieri, figlia del regista Pasquale Squitieri, che l'ha introdotta nel mondo del cinema. Il suo esordio è infatti avvenuto nel 1984 nel film "Claretta", dove ha interpretato il ruolo di Miriam Petacci da giovane.

Durante la sua vita, Nancy Brilli è stata legata a diversi uomini. È stata sposata con l'attore Massimo Ghini dal 1987 al 1990 e successivamente con l'attore e regista Luca Manfredi, figlio del grande Nino Manfredi, dal 1997 al 2002, da cui ha avuto un figlio di nome Francesco. Ha successivamente avuto una relazione, caratterizzata da gelosie e tradimenti, con il cantautore Ivano Fossati e una lunga storia con il chirurgo estetico Roy De Vita, con cui è rimasta per 15 anni: con De Vita aveva creato quella che definisce "un'idea di famiglia", e proprio per questo la rottura è parsa a molti inaspettata. Attualmente, è fidanzata con l'imprenditore Pupi D'Angieri, ex braccio destro di Arafat e, secondo Forbes, tra i seicento uomini più ricchi del mondo.

All'età di 30 anni a Nancy Brilli è stata diagnosticata la endometriosi, una malattia ginecologica dolorosa e debilitante. Per superare la malattia l'attrice ha dovuto affrontare ben 8 operazioni chirurgiche, inclusa la rimozione di utero, ovaio e tube, oltre alla rimozione di un tumore all' altro ovaio. Nel gennaio 2022 Nancy Brilli ha contratto il Covid-19 e ha sofferto di gravi sintomi che hanno richiesto un ricovero d'urgenza, ma fortunatamente si è completamente ripresa.

Attiva anche sui social media, Nancy Brilli condivide momenti della sua vita privata e della sua carriera con i suoi oltre 190.000 follower su Instagram.