Pechino Express: Caressa e Fiordelisi in lacrime, i Giganti ai ferri corti, Fru diventa il “malus”

Alla fine della prima giornata della terza puntata di Pechino Express, come spesso succede, la stanchezza si fa sentite e ci sono crolli emotivi ma anche lacrime diverse.

A dichiararsi particolarmente provato da una giornata iniziata con l’infortuno della figlia Eleonora è Fabio Caressa che, seduto a un tavolo le dice: “Oggi è stata dura, stamattina mi sono veramente preoccupato. Vedere una figlia che sta male per una cosa in cui l’hai portata tu, per un padre, non è una bella cosa, te lo assicuro”, arrivano le lacrime agli occhi in questo sfogo di sincerità, ma anche un abbraccione della figlia che calma il padre.

Commossa invece Antonella Fiordelisi che, dopo aver trovato ospitalità in una casa del luogo, si lancia in riflessioni, tra lacrime e parole, sulla scoperta di vedere persone felici anche se non hanno niente, “mentre noi vogliamo sempre di più. E anche se non hanno niente, lo condividono”.

Lacrime di nostalgia anche per Antonio Orefice che si ritrova con il compagno di viaggio Artem in una casa piena di bambini e non può che pensare alla sua sorellina più piccola che, dice: “E’ tutto per me”, e poi il pensiero si allarga anche a mamma e papà ed è impossibile anche per lui trattenere le emozioni.

La mattina si riparte, e le prime quattro coppie che arriveranno all’appuntamento con Costantino potranno partecipare alla prova immunità. Nel tragitto la coppia più in difficoltà sembra quella dei Giganti, sempre più ai ferri corti per loro.Arrivano i Caressa, i Brillanti, i Pasticceri e i Fratm.I Giganti arrivano ultimi. La Piccinini dice che Ghedina “è un orso, e ammette c’ho i c**lioni girati”, e Ghedina dice: “E’ aggressiva”. Insomma, i due campioni sembrano già ai ferri corti.

Intanto le quattro coppie ammesse alla prova immunità sono impegnati in una battaglia a cuscinate (uno contro uno), stando in equilibrio su una trave. A vincere la prova immunità sono i Fratem dopo aver battuto i brillanti, a cui appioppano il malus di questa tappa che, in questo caso è Fru, che si aggrega alla coppia. Fru si presenta con una bandiera nera con la sua faccia stampata. E questa Fru flag potrà essere passata in viaggio insieme al suo portabandiera. La coppia che avrà Fru dovrà, prima di partire, risolvere un quiz sulle bandiere. La coppia che arriverà con Fru al traguardo finale del tappeto rosso avrà una penalizzazione.

I Brillanti si liberano di Fru che finisce con le Amiche che, ovviamente, non vedono l’ora di liberarsene.