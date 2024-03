Pechino Express 11, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Non si può certo dire che mancheranno emozioni e colpi di scena nella seconda avventura di "Pechino Express 11", in onda oggi, giovedì 14 marzo, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Sotto lo sguardo di Costantino della Gherardesca e Gianluca "Fru" Colucci le otto coppie, tutte ancora in gara, proseguono ad attraversare gli insidiosi ma affascinanti sentieri del Vietnam

Pechino Express 11: le anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata stagionale di "Pechino Express - La Rotta del Dragone" ci porta nell'estremo nord del Vietnam, quasi al confine con la Cina, per un viaggio avventuroso e mozzafiato. Costantino Della Gherardesca e l'inviato speciale Gianluca "Fru" guidano i viaggiatori attraverso paesaggi suggestivi e tradizioni antiche, lungo un percorso di 180 chilometri zaino in spalla.

Si parte da da Lang Son, città del nord del Vietnam, si trova sulla ferrovia Hanoi-Dong Dang, a Cao Bang, capitale e centro abitato più popoloso dell'omonima provincia, situata sulle rive del fiume Bang Giang, a circa 30 chilometri dal confine di stato con la Cina, attraversando tappe cruciali come Dong Dang, Hung Viet e Phúc Sen. Nel corso della serate, le dinamiche tra i concorrenti porteranno a incomprensioni, alleanze sorprendenti e sfide impreviste.

Dopo aver superato la prima tappa senza eliminazioni, le coppie si preparano ad affrontare nuove sfide che metteranno alla prova le loro abilità fisiche, la forza e persino la memoria. Il traguardo intermedio presso il villaggio dei fabbri a Phúc Sen - luogo dove si forgiano coltelli esportati poi in tutto il mondo - diventa cruciale: i primi a firmare il libro rosso otterranno l'immunità (più un premio decisamente rilassante), mentre la seconda coppia potrebbe guadagnare vantaggio nella classifica generale. Nel frattempo, i Romagnoli, vincitori della tappa precedente, dovranno affrontare l'incognita della busta nera consegnata da Costantino, il cui contenuto sarà determinante per il prosieguo della competizione.

Le coppie di Pechino Express 11

Le coppie di concorrenti, tutte ancora in gara, che ritroveremo questa sera sono:

Le Amiche: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

I Brillanti: Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

I Caressa: Fabio ed Eleonora Caressa

I Fratm: Artem e Antonio Orefice

I Giganti: Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

ItaliaArgentina: Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

I Pasticcieri: Damiano e Massimiliano Carrara

I Romagnoli: Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi

Dove vedere Pechino Express 11 (14 marzo 2024)

La seconda puntata di "Pechino Express 11" va in onda oggi, giovedì 14 marzo su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono visibili anche in streaming su NOW - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.

