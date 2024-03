Pechino Express, i Brillanti eliminati: cosa è successo e la reazione di Nancy Brilli

Durante la nuova puntata di Pechino Express, in onda giovedì 28 marzo su Sky Uno e condotto da Costantino della Gherardesca, i Brillanti vengono eliminati e dicono addio allo Sri Lanka dopo averci creduto con tutte le loro forze. Ma come ha reagito la coppia e cosa hanno detto alla fine della quarta tappa? Vediamo insieme cosa è successo.

Brillanti eliminati

Raggiunto il tappeto rosso a Dien Bien Phu, dove ad attenderle c'è il conduttore di Pechino Express, le coppie scoprono che a vincere la quarta tappa sono le Amiche (Barbara Petrillo si commuove per la vittoria), mentre a rischio eliminazione sono i Giganti, che ancora non hanno trovato un equilibrio e tendono a perdere tempo per decidere il da farsi, e i Brillanti, con Nancy Brilli che ammette: "È stata una gara difficile, però sono contenta e soddisfatta di quello che ho combinato".

Le Amiche, in quanto vincitrici, decidono di eliminare la coppia dei Brillanti, perché "Nancy ha avuto modo di dimostrarci che è una bestia, è stata bravissima, è venuta fuori una tigre e adesso è stanca..." L'attrice ribatte: "Sono stanca come tutti, non vedo nessuno col faccino riposato". Nel video di contorno quest'ultima aggiunge: "Ci sono i Giganti che sono dei professionisti mondiali e arrancavano..." Costantino commenta la decisione delle due donne: "A me questa sembra una scusa". Corvaglia risponde: "Non lo è, lei uscirebbe da campionessa perché ha dato tanto. Francesca ancora no, lei ha dato un millesimo di ciò che potrebbe effettivamente dare". La Corvaglia, prima di lasciare spazio ai concorrenti a rischio eliminazione per il verdetto, chiede scusa ai Brillanti, mentre Nancy reagisce con una risata.

Il verdetto

Aperta la busta nera i Brillanti scoprono di dover lasciare la competizione. Costantino afferma: "Dal parco siete scesi in strada. Qualcuno dubitava della vostra tenuta, ma lo avete smentito, perché la strada in tanti momenti ve la siete mangiata". "Forse qualcuno conosceva una me più standard, come le finte bionde di Vanzina, e invece io sono anche questa bestiola qua", dice la Brilli. Pierluigi Iorio invece si commuove ripensando al viaggio: "Pechino è come la vita, un po' lo specchio della vita ma amplificato. Porterò con me tante cose dal Vietnam, ma una su tutte è il sorriso di quei bambini". Vedendolo in difficoltà, Nancy interviene: "Questo fa di te una roccia: i valori, la sensibilità, l'essere un uomo". Ma Iorio non è l'unico a piangere: Fabio Caressa fa lo stesso dopo che Costantino ringrazia i due (ormai ex) concorrenti di Pechino Express.