Il manager di Pino Insegno fa arrabbiare l'ad Rai Roberto Sergio: "Ho dato mandato per opportuni provvedimenti"

Pino Insegno non condurrà L'Eredità su Rai1. Dopo settimane di trattative, la notizia che sarà Marco Liorni al timone del quiz di Rai1 in partenza a gennaio è stata ufficializzata nei giorni scorsi, seguita da dichiarazioni che hanno suscitato la rabbia dell'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio che ora vuole "vederci chiaro".

Per capire quale motivo ha scatenato la furia di Sergio bisogna fare un passo indietro. Commentando l'incarico di Pino Insegno, nei giorni scorsi il suo manager Diego Righini ha parlato molto duramente di Lucio Presta, manager di Marco Liorni: "Pino Insegno ha scelto Reazione a Catena, il suo programma storico dove ancora detiene il record di share assoluto in Rai, lasciando al Presta’s Boy (si riferisce a Marco Liorni) la possibilità di fare L'Eredità", ha detto Righini a TvBlog. E ancora: "Non se ne può più di questa comunicazione comandata dalla sinistra della Rai e da Lucio Presta. Io nella vita sono abituato ad affrontare il nemico frontalmente, non a prendermela con i suoi scagnozzi. La guerra è con lui. Lui mi fa la guerra e io la faccio a lui. Lui si nasconde, io no".

Il rifrimento alla Rai ha fatto infuriare Sergio: "Rai si trova a dover replicare alle continue dichiarazioni polemiche e prese di posizioni che sono francamente non più accettabili. Ho dato mandato, alla Direzione legale della Rai, di approfondire quanto dichiarato dal manager di Insegno per opportuni provvedimenti" ha dichiarato l'ad a La Presse.