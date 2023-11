Quanto guadagna Pino Insegno: le voci sul cachet milionario

Il mercante in fiera è agli sgoccioli, ma non il futuro di Pino Insegno in Rai, come più di qualcuno aveva insinuato. Il programma si ferma a dicembre e non riprenderà, a causa degli ascolti bassi. Sulla prossima collocazione del conduttore, invece, ancora nessuna novità.

Di certo resta in Rai. "Il contratto è blindato e riguarda la conduzione de Il Mercante in Fiera e L'Eredità o un programma similare. Quindi se gli propongono la conduzione di Affari Tuoi va benissimo, ma se lo lasciano in panchina, ancorché pagato, allora ci muoveremo diversamente" ha tuonato qualche settimana fa il manager di Insegno, e ha ragione. Il conduttore ha un contratto di due anni, dunque resta a disposizione. Ma quanto guadagna? Il quotidiano Domani parla di un milione di euro, mentre per Dagospia il cachet sarebbe più alto.

"La cifra incassata dal conduttore vicino a Giorgia Meloni sarebbe di 1.200.00 per due anni" si legge. Un compenso milionario - anche se non confermato - per cui qualche critica, tutto sommato, può concedersi il lusso di mandarla giù.

