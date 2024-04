Pooh, tensione a Domenica In. Fogli parla di Patty Pravo, Facchinetti: "Ci raccontava tutto tutto". Mara interviene

Riccardo Fogli è tornato, ufficialmente e dopo anni, nei Pooh. Appianati, o almeno così sembrerebbe, i dissidi e le incomprensioni che per anni li hanno tenuti lontani adesso sono pronti a tornare in tour e infatti quest'estate gireranno l'Italia insieme per nuove date nelle più belle piazze italiane.

Una domanda di Mara Venier ha però scombussolato un equilibrio che non può essere definito precario ma che sicuramente è, ancora oggi, per Fogli doloroso. "Ma dimmi, ormai sono passati 60 anni, perché hai lasciato il gruppo?", chiede la conduttrice. "È successo che io mi ero fidanzato con Nicoletta, Patty Pravo. La storia iniziò quando io ero ancora sposato con Viola Valentino e le prime settimane abbiamo fatto tutto di nascosto. Poi Viola mi cacciò di casa", stava raccontando Fogli quando Venier lo ha interrotto affermando: "Ha fatto bene! Ha fatto bene". "Ma voi sapevate quello che stava succedendo?", ha chiesto la conduttrice agli altri componenti del gruppo. "Beh, devo dire che si confidava con noi, noi sapevamo ecco e ci raccontava tutto tutto, anche quella cosa lì", ha dichiarato Facchinetti. "No, mi dissocio non è vero", ha ribattuto Fogli. "No, invece è verissimo perché noi facevamo - ha ribadito Facchinetti- dei lunghi viaggi e ci si raccontava tutto, anche i particolari intimi. Poi ci siamo accorti che lui era follemente innamorato perché da un giorno all'altro non ci raccontò più niente".

"Mi ero innamorato ed erano fatti miei"

"È vero, mi sono innamorato, stava andando tutto bene e poi sono iniziati a uscire i primi articoli. Né io né Nicoletta parlavamo con la stampa ovviamente, ma poi la questione divenne una cosa sempre più grande e grave. Una questione troppo grossa e il punto era che Patty era una donna troppo nota che stava diventando troppo invadente per il gruppo".

Facchinetti però aggiunge ancora altri dettagli, dettagli che sono piaciuti a Fogli: "Noi eravamo una band dove facevamo tutto insieme, quando scattò il vero innamoramento lui ha iniziato a vivere la sua storia e si è naturalmente staccato da quello che era la nostra storia e modo di condividere e noi ci siamo sentiti... Messi da parte. Noi eravamo una band tutti per uno e uno per tutti. Purtroppo non esistevano i telefonini e così siccome era innamoratissimo viveva con i gettoni. Dopo i concerti e dopo i viaggi in auto lui andava a fare una telefonata ai telefoni pubblici e stavano al telefono anche 45 minuti, poi parlavano cinguettando avevano il loro modo animalesco di parlare". "Non è così, non è la verità - ha subito replicato Fogli - Ma se anche fosse che ca... Ma se anche fosse stato vero ma cosa ve ne importava a voi! In questa storia c'è la verità dei Pooh che si sono raccontati loro e che hanno scritto anche nei libri e poi c'è la mia. Io si prendevo la mia auto, con la benzina pagata da me, e andavo a incontrare la mia fidanzata. Ma non è vero che aspettavano me che parlavo, i Pooh non aspettano nessuno".

"Io non è vero che li ho esclusi, la verità e poi ci mettiamo una pietra sopra...", Riccardo stava per raccontare la sua verità ma poi ha preferito fermarsi per paura che le sue parole potessero trasformarsi in un boomerang - No, Mara, noi siamo in tournée io non vorrei che questa cosa incrinasse di nuovo l'equilibrio... Non vorrei dire altro. Io ero innamorato, se io scappavo con la mia fidanzata erano affari miei. Io ho lasciato il gruppo perché molto amichevolmente un giorno i miei migliori amici mi hanno detto 'Ricky questa faccenda si complica si parla di te e Nicoletta e questa cosa si mescola al lavoro. Cosa decidi?', questo mi è stato chiesto".

L'intervento di Mara Venier

Di nuovo Facchinetti è intervenuto: "Devi raccontarla bene però la cosa. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il concerto al Sistina. Cos'è successo?". Fogli aveva appena iniziato a raccontare, "Nicoletta e un'amica pagano il biglietto e vengono a vedere il concerto", quando Mara Venier si è inserita e ha mandato un filmato. "Magari ne parliamo dopo che dite?", ha chiesto la conduttrice. "No no, magari ne parliamo la prossima volta", ha replicato Fogli palesemente dispiaciuto e anche deluso.

Al posto di Fogli, dopo numerosi provini, arrivò Red Canzian. "Io ringrazio Nicoletta, perché se non fosse stato per lei io non sarei mai entrato nei Pooh", ha dichiarato Canzian guardando Venier. Mara ha poi provato a far parlare di nuovo Fogli, ma senza successo: "Io ho finito il mio tempo non posso più parlato".