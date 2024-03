Fuorionda sulla figlia di Fiorello: arriva il provvedimento per il giornalista del Tg2

"In riferimento al commento inappropriato e del tutto gratuito fatto dal conduttore del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo a proposito della performance di Fiorello e della figlia a “Viva Rai2!”, l’Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio ha dato mandato di avviare un provvedimento disciplinare". Questo è quanto è stato deciso da Sergio in merito al fuorionda che è invece andato in onda oggi, 19 marzo, durante il Tg2.

Alla fine dell'edizione delle 13:00 del telegiornale il giornalista Piergiorgio Giacovazzo, dopo aver lanciato il servizio su Fiorello e la figlia (che hanno cantato a VivaRai2 questa mattina) ha affermato, ignaro che il suo microfono fosse ancora acceso: "Che carini! Adesso questa c'avrà 12 trasmissioni...".