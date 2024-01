"Quinta dimensione - Il futuro è già qui", stasera in tv la nuova puntata

Va in onda oggi, sabato 20 gennaio 2024 a partire dalle 21.45 su Rai 3, la seconda puntata stagionale di "Quinta dimensione - Il futuro è già qui", programma di approfondimento e divulgazione scientifica di Rai Cultura condotto da Barbara Gallavotti. La serata ci permette di viaggiare attraverso le scoperte, i misteri e il fascino dell'Universo.

Quinta dimensione - Il futuro è già qui: anticipazioni del 20 gennaio 2024

Sabato 13 gennaio ha avuto inizio la terza edizione di "Quinta dimensione - Il futuro è già qui", con uno speciale dal titolo "Clima: alla ricerca di un nuovo equilibrio". Il programma condotto da Barbara Gallavotti si propone di raccontare le frontiere della ricerca scientifica e tecnologica con approfondimenti alla portata dei telespettatori, mediante puntate monotematiche con tanto di ospiti ed elementi che aiutano ad esporre ogni argomento in modo ottimale.

Al centro del secondo appuntamento stagionale di "Quinta dimensione", in onda oggi dalle 21.45 su Rai 3, c'è l'Universo, in tutto il suo misterioso fascino e attraverso gli sterminati interrogativi che genera. Barbara Gallavotti ci introduce in tal modo nella straordinaria sfida dell'umanità: quella di comprendere le complesse dinamiche cosmiche e superare i confini terrestri; con uno sguardo particolare all'avventura verso Marte.

Il viaggio parte da lontano, e ha visto l'Italia giocare un ruolo di rilievo fin dai tempi in cui Galileo puntava il suo cannocchiale verso il firmamento. Un dato poco noto è che, dopo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, l'Italia è stata la terza nazione a lanciare un satellite in orbita. Facendo un balzo all'oggi bisogna sottolineare che le imprese italiane sono incaricate della costruzione dei moduli destinati alla prossima stazione lunare; e che i ricercatori italiani si collocano al vertice della scena scientifica globale nello studio del funzionamento dell'Universo e delle sue prospettive future.

Nel corso della serata, la Gallavotti e i suoi ospiti ci guideranno attraverso l'imponente caverna artificiale presso il CERN di Ginevra, un luogo dedicato alla raccolta di indizi cruciali sulla nascita dell'Universo. Sarà possibile ammirare il gigantesco strumento progettato per cacciare le sottili increspature dello spazio-tempo, generato dal movimento dei buchi neri. Inoltre, ci si immergerà virtualmente nella riproduzione accurata del suolo marziano, realizzata da un'azienda italiana nei pressi di Torino. Tale simulazione è essenziale per testare gli strumenti destinati a Marte. E poi, ancora, spazio alle grandi invenzioni prodotte dalle ricerche apparentemente astratte sull'Universo, come il World Wide Web, e ad una panoramica degli studi condotti per proteggere il pianeta da possibili impatti meteoritici e per sondare l'eventuale esistenza di forme di vita extraterrestre.

A corredare questo appuntamento televisivo , ci saranno numerosi ospiti di spicco, come l'ingegnera Amalia Ercoli Finzi, la direttrice del CERN Fabiola Gianotti, l'astronauta Roberto Vittori ad altri esploratori dell'universo; in un viaggio affascinante nel mondo della scienza e dell'esplorazione cosmica, dove il passato, il presente e il futuro si intrecciano.

Dove vedere “Quinta dimensione - Il futuro è già qui” (20 gennaio)

La seconda puntata del 2024 di “Quinta dimensione - Il futuro è già qui” va in onda oggi, sabato 20 gennaio, a partire dalle 21.45 su Rai 3. Il programma è visibile anche, in live streming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

