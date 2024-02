La Rai denuncia Striscia la Notizia per il servizio su John Travolta a Sanremo: "Notizie false"

Le scarpe di John Travolta sono al centro di una polemica tra Rai e Mediaset con viale Mazzini che minaccia di passare alle vie legali. Cos'è successo? Iniziamo dalla fine. Con una nota la Rai spiega che "nel corso della puntata di Striscia la Notizia di martedì 27 febbraio è stato riferito che John Travolta già nelle ore pomeridiane avrebbe partecipato alle prove del Festival indossando gli abiti e gli accessori della performance serale. La notizia diffusa dal telegiornale satirico - sostengono da viale Mazzini - è falsa e come tale sarà perseguita da Rai ai sensi di legge".

Il servizio di Striscia la notizia e la replica della Rai

La tesi del tg satirico è che alla Rai fossero a conoscenza dell'outfit indossato da Travolta prima della diretta, laddove la vicedirettrice del Prime Time Rai, Federica Lentini, aveva spiegato in conferenza stampa che Travolta era "arrivato in camerino all'ultimo momento e nessuno" aveva "notato le scarpe che peraltro non sono un marchio molto familiare". Il caso è arcinoto e riguarda il presunto caso di pubblicità occulta per le sneakers indossate a Sanremo dall'attore americano.

Nel filmato di Striscia, l'inviato Alessio Giannone, in arte Pinuccio, cita il "video di un emittente locale veneta, in cui - spiega lo stesso inviato - c'è un'intervista ad una parrucchiera che lavorava all'Ariston" che "parla di John Travolta alle prove". Ma se "questi hanno fatto le prove - è la tesi di Pinuccio -, lui sarà arrivato almeno nel pomeriggio". Il tg satirico fa inoltre vedere il frame del servizio che mostrerebbe Travolta con gli stessi abiti con cui andrà in scena nel corso dell'ospitata al festival.

C'è anche un video amatoriale, mostrato sempre da Striscia, che documenterebbe l'arrivo di Travolta all'Ariston "e fuori evidentemente è giorno - dice l'inviato -, quindi saranno le quattro e mezza o le cinque. E naturalmente è sempre vestito così". Insomma, il sospetto di Pinuccio (e di Striscia) è "qualcuno alla Rai sapesse di questa pubblicità occulta". La Rai però rispedisce le accuse al mittente. E assicura che la notizia secondo cui Travolta avrebbe partecipato alle prove, indossato peraltro gli stessi abiti della serata, è assolutamente falsa. Insomma, la vicenda potrebbe finire in tribunale.