Reazione a Catena, lite tra le concorrenti: interviene Marco Liorni (video)

Momenti di tensione a Reazione a Catena nella puntata andata in onda domenica 17 settembre 2023. Protagoniste del battibecco che ha animato lo spazio decisivo del quiz di Rai 1, quello dell'Intesa Vincente, sono state le "Qua e là", tre sorelle pronte a tutto pur di indovinare quante più parole possibili nel tempo disponibile e provare ad arrivare al gioco finale. L'agitazione, però, giocato un brutto scherzo alle concorrenti che sono finite con il discutere tra loro suscitando l'intervento divertito di Marco Liorni.

Tutto è successo quando mancavano circa 15 secondi allo scadere del timer e il bottino di parole indovinate dalla squadra era soltanto due. Così le tre hanno giocato il raddoppio (la soluzione da indovinare in questo caso dà 2 punti ma è composta da almeno due termini), scelta che non si è rivelata fortunata. La soluzione che la terza concorrente doveva indovinare era, infatti, "Giulio Cesare". "Chi"/"Era"/"Imperatore"/"Roma"/"Augusto" è stata la costruzione che, però, non ha trovato risposta. Le due hanno allora passato, seguite dalla concorrente che solo allora ha sussurrato "Cesare". Evidente il nervoso della compagna di squadra: "E allora perché non lo dici?", ha sbottato. "Ma servivano due parole non solo una, Cesare", si è giustificata lei. "Il nome (dovevi dire, ndr), Giulio", ha aggiunto allora la sorella chiaramente arrabbiata.

Dopo qualche attimo di silenzio, Marco Liorni ha sorriso divertito: "Lite in famiglia, lite tra sorelle", ha detto per smorzare la tensione che pure un applauso del pubblico ha cercato di stemperare. Alla fine le concorrenti sono state eliminate, ma la loro popolarità è svettata sui social dove il momento del battibecco è stato commentatissimo dagli utenti.