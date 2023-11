Imbarazzo a Reazione a catena: Marco Liorni in difficoltà per la frase su Ultimo

Ieri, 1 novembre, nonostante fosse un giorno di festa Reazione a Catena è andato in onda su Rai 1. Come sempre il gioco condotto da Marco Liorni ha stimolato la memoria e la logica non solo dei concorrenti ma anche dei telespettatori che ogni sera si mettono alla prova cercando di indovinare le parole nel minor tempo possibile.

Durante uno dei giochi, L'intesa vincente, però c'è stato un momento di imbarazzo che ha coinvolto un noto cantante italiano. I concorrenti dovevano indovinare la parola "ultimo" e per farlo hanno proposto un ragionamento che ha messo in difficoltà il conduttore.

"Chi è", "Cantante", "Antipatico" questa la sequenza di parole che le due concorrenti hanno scelto per far indovinare "ultimo" alla terza. Liorni senza parole e con lo sguardo palesemente imbarazzato è riuscito a dire solo: "Ma come antipatico?". Liorni ha preferito non indugiare troppo ed è passato velocemente alla parola successiva, ma ovviamente ha fatto velocemente il giro dei social.