Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Sigfrido Ranucci conduce una nuova puntata di “Report". In onda su Rai 3 oggi, 10 dicembre 2023, a partire dalle 20.55, la serata propone tre nuove inchieste. Si parte dal business della sinistra sui diritti civili; si prosegue con la questione dei finanziamenti pubblici ai partiti; si conclude con i danni provocati da alcuni dispositivi medici della Philips.

Report: le anticipazioni del 10 dicembre 2023

La prima inchiesta della serata ha come titolo "Questione di genere", firmata da Lorenzo Vendemiale e Carlo Tecce. Questa volta il programma di Rai 3 si occupa degli affari della sinistra sui diritti civili. Nello specifico si concentra su due nomi di rilievo del Partito Democratico: politici molto legati al tema dei diritti civili. Una battaglia portata avanti con determinazione di Parlamento, della quale hanno fatto però un business privato.

La seconda inchiesta della serata è "Finanziamento ai partiti", realizzata da Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi. Si parte dalla decisione del governo Letta, nel 2013, di porre fine ai finanziamenti pubblici ai partiti. Questi ultimi, attualmente, si affidano principalmente alle donazioni private e al 2x1000 dei contribuenti per sostenere le proprie attività politiche. A dieci anni da queste modifiche, si osserva che i partiti spesso dipendono dai contributi dei loro parlamentari come fonte principale di finanziamento. Il programma ha esaminato i bilanci dei partiti e delle fondazioni collegate, rivelando anche controversie legali legate ai simboli politici. Il controllo su queste pratiche è affidato alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza dei partiti, composta da 5 magistrati e 4 funzionari, con un budget limitato di 60mila euro annui. Infine, si menziona un'indagine esclusiva su come la Lega di Salvini cerca di coinvolgere personaggi di spicco per le prossime elezioni europee.

La serata si conclude con "C’è (ancora) polvere nel ventilatore" di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella con la collaborazione Lidia Galeazzo e Alessia Pelagaggi. Il focus del programma è sui dispositivi medici Philips, quali CPAP, BiPAP e ventilatori, diffusi globalmente. Nel 2021, 15 milioni di tali dispositivi sono stati ritenuti pericolosi a causa di una schiuma che rilasciava polveri potenzialmente cancerogene. In Italia, circa 100 mila utenti utilizzano dispositivi non sicuri, di cui 70 mila attraverso convenzioni con le Asl. Anche se Philips è chiamata a sostituire tutti i dispositivi, circa 15 mila di essi in Italia risultano ancora irrintracciabili, poiché manca un registro che ne garantisca la tracciabilità. Documenti interni indicano che i dirigenti di Philips erano a conoscenza del problema da anni, ritardando il richiamo, e questo ha portato a una class action a Milano, la prima in ambito sanitario italiano contro l'azienda olandese.

