Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Come ogni domenica, Rai 3 propone oggi, 18 febbraio 2024, a partire dalle 20.55 una nuova puntata di "Report". Il programma condotto da Sigfrido Ranucci propone tre nuove inchieste: si comincia con le gare di appalto dell'Anas; si prosegue con la produzione di vino in Italia; si approfondisce il tema della neve artificiale utilizzata per le piste di sci.

La nuova puntata di "Report" si apre con un lungo servizio intitolato "Do ut des", di Danilo Procaccianti con la collaborazione di Andrea Tornago,che esamina un'inchiesta condotta dalla Procura di Roma riguardo a presunte pratiche di corruzione all'interno dell'Anas, la principale stazione appaltante del Paese. Si sospetta che i dirigenti dell'Anas abbiano fornito informazioni riservate sulle gare in cambio di favori o promozioni. L'attenzione è focalizzata in particolar modo sulla società di consulenza Inver, fondata dalla famiglia Verdini, e al coinvolgimento di Omar Mandosi, responsabile delle risorse umane della società Stretto di Messina.

La seconda inchiesta della serata ha come titolo "Il nemico in casa", realizzata da Emanuele Bellano con la collaborazione di Chiara D’Ambros, ed esplora a fondo il tema della produzione di vino in Italia e il ruolo dei lieviti selezionati, che spesso derivano da multinazionali e influenzano il gusto del vino prodotto. Si discute se questa tendenza alla standardizzazione dei sapori stia compromettendo l'autenticità e la diversità dei vini italiani, l'accento viene posto dunque sulle pratiche industriali e la manipolazione chimica nell'industria vinicola di casa nostr.

La serata si conclude con una terza inchiesta dal titolo "Bianco cannone", firmato da Antonella Cignarale con la collaborazione Paola Gottardi: il tema affrontato è quello della neve programmata nelle località sciistiche. Il servizio evidenzia l'importanza della neve artificiale per garantire lo svolgimento della stagione invernale e delle competizioni di sci, nonché il suo impatto sull'economia delle comunità montane. Si discute approfonditamente delle tecnologie utilizzate per la produzione di neve artificiale e delle sfide legate alle condizioni climatiche e alla disponibilità di risorse idriche. Una domanda di fondo emerge però con forza: che ruolo occupa la natura in tutto ciò?

La nuova puntata di “Report” va in onda domenica 18 febbraio 2024 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

