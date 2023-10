Report, da questa sera in tv la nuova edizione: le anticipazioni

Al via oggi, 8 ottobre 2023, dalle 20.55 su Rai 3, la nuova stagione di “Report” segna una grande novità. Tra i tanti valzer di programmi e conduttori, il sempre benemerito programma condotto da Sigfrido Ranucci mantiene la "sua" rete di riferimento, ma cambia giorno, passando dal lunedì alla domenica. Caso vuole che dalla prossima settimana "Report" sfiderà proprio "Che tempo che fa" con Fabio Fazio, ex programma domenicale di Rai 3, traslocato adesso sul canale Nove. Scopriamo quali sono le prime inchieste stagionali.

Report: le anticipazioni dell'8 ottobre

La prima inchiesta di Report, intitolata “Non sono una santa”, firmata da Giorgio Mottola con la collaborazione di Greta Orsi, si concentra sulle società della ministra Daniela Santanchè. La trasmissione ha verificato come stanno andando le cose a tre mesi dall’intervento al Senato in cui la ministra aveva promesso di pagare la liquidazione agli ex dipendenti di Ki Group e di avviare la ristrutturazione di Visibilia. Tuttavia, sembra che non ci sia una schiarita all’orizzonte. Inoltre, la trasmissione manderà in onda audio esclusivi su altri dipendenti di Visibilia che avrebbero lavorato nonostante fossero in cassa integrazione a zero ore.

La seconda inchiesta, “All’origine del potere dei La Russa”, firmata dallo stesso Mottola con la collaborazione della Orsi e la consulenza di Marco Bova, si concentra su Ignazio La Russa, colui che viene considerato il padrino politico della Santanchè. La famiglia La Russa, nonostante il trasferimento a Milano negli anni '50, ha mantenuto una forte presenza in Sicilia. Il paese di origine, Paternò, cittadina alle pendici dell'Etna, è la capitale del loro impero politico e finanziario. "Report" ha indagato sulle origini del potere e della ricchezza della famiglia La Russa, con documenti inediti e testimonianze esclusive, concentrandosi in particolar modo sullo strettissimo legame con Michelangelo Virgillito, un controverso finanziere paternese che aveva costruito un impero grazie al patrimonio di ebrei costretti ad abbandonare il paese per le leggi razziali, che chiamerà poi, nel dopoguerra, Antonino La Russa. Le società, si scoprirà successivamente, erano state finanziate dal banchiere della mafia Michele Sindona.

“Ultima fermata” è l'ultima inchiesta della serata. Firmata da Danilo Procaccianti con la collaborazione di Goffredo De Pascale e Norma Ferrara, si concentra sulla sicurezza delle linee ferroviarie in Italia, esaminando una lunga sequenza di incidenti sulle linee ferroviarie che hanno causato la morte di decine di persone, tra cui le ultime cinque morti avvenute a Brandizzo. La Procura di Ivrea sta indagando su una possibile catena di responsabilità, mentre alcuni sostengono che l’errore umano sia la causa dell’incidente. L’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), l’ingegnere Gianpiero Striscuglio, ha dichiarato in commissione parlamentare che i loro sistemi sono certificati, ma "Report" ha scoperto che ci sono segnalazioni di rischi per la sicurezza all’interno di RFI e che chi li segnala viene richiamato e sanzionato. Ansfisa, l’agenzia deputata al controllo, ha sempre rilasciato l’autorizzazione di sicurezza a RFI, accompagnandola con una lista di prescrizioni. La sicurezza della rete ferroviaria italiana è stata messa in discussione e richiede ulteriori indagini e miglioramenti.

