Rischiatutto 70, finale 9 marzo: Solenghi e Lopez vincitori, Carlucci "accusata" di body shaming

Durante la finale di Rischiatutto 70, il programma condotto da Carlo Conti su Rai1 sabato 9 marzo, assistiamo ad alcuni momenti commoventi e altri esilaranti (comprese imitazioni) grazie alle 3 coppie in gioco - i campioni in carica Nino Frassica e Piero Chiambretti, Milly Carlucci e Flavio Insinna e Tullio Solenghi e Massimo Lopez, i vincitori della puntata - e agli ospiti della serata: Rita Pavone e Patty Pravo.

Cosa è successo

Come sempre, Carlo Conti inizia dalle presentazioni per poi iniziare a porre le domande. Già al secondo quesito non mancano le lacrime vedendo un filmato sul compianto Gigi Proietti e la standing ovation che il pubblico gli dedica, ma il momento più incisivo vede protagonista Flavio Insinna, ex allievo della sua scuola, il quale dichiara: "Se sono qua stasera è perché mi ha insegnato un mestiere. Non lo ringrazierò mai abbastanza". In seguito arriva un'altra domanda a cui risponde Piero Chiambretti, ma Insinna, scherzando, commenta: "Qui c'è una prima polemica: Milly ha schiacciato il pulsante". Carlo Conti ricorda: "È una corsa a chi va più veloce", e l'attore romano dichiara: "Il gioco è truccato". Il problema però si ripete una seconda volta: la coppia schiaccia il tasto apposito ma la luce rossa non appare, il che porta Insinna a urlare: "Ci avete davvero dato il pulsante di Mike Bongiorno. È vintage". Il conduttore li rassicura: "Ora lo controlliamo". Alla fine il problema sta nel tocco che deve essere velocissimo.

Milly Carlucci si ritrova poi al centro di un esilarante dibattito con Chiambretti quando parla dello sceneggiato Rai girato a colori dell'Odissea: "Tutte le donne erano innamorate del protagonista, indubbiamente un bell'uomo, anche se poi era piccolino..." Chiambretti (altezza 1,63 m) si sente preso in causa: "E cosa vuol dire? Se uno è piccolino allora non può essere bello?" Presa alla sprovvista, Milly chiarisce il suo pensiero: "No, intendo dire che non era appariscente, mentre Ulisse era rappresentato come un colosso. Non era body shaming". Chiambretti ribatte: "Però l'hai detto, è una gaffe". Finalmente Tullio Solenghi e Massimo Lopez possono scegliere l'argomento del prossimo quesito: è il Rischio, e ciò significa che i due devono puntare una quantità minima di punti e giocarsi la manche da soli (solo la coppia può rispondere alla domanda). "Giocate soltanto voi. Quanto puntate? Minimo 1000 punti", chiede Conti. Solenghi domanda: "Massimo?", e il conduttore spiega: "1000, perché avete solo questi punti". Lopez ironizza: "Direi mille, forse...", e Solenghi gli fa eco: "Pensiamoci un attimo... 1000".

Dopo aver mostrato una clip di "Non lasciamoci più", la fiction Rai con il compianto Fabrizio Frizzi tra gli interpreti, il pubblico si alza in piedi e tutti, concorrenti e conduttore compresi, si lasciando andare a un lungo applauso molto commovente volto a ricordarlo come persona e per il suo enorme talento. Non manca inoltre il ricordo alla meravigliosa Anna Marchesini, nota per aver fatto ridere milioni di telespettatori con il trio, composto anche da Tullio Solenghi e Massimo Lopez, i quali ringraziano il pubblico in studio per il caloroso applauso a loro dedicato. Infine, Flavio Insinna e Nino Frassica rammentano che il 4 aprile inizierà la 14esima stagione di Don Matteo.

Gli ospiti

La prima ospite della finale di Rischiatutto 70 è Patty Pravo, la quale dalla platea sale sul palco dello studio per cantare Il paradiso, brano scritto dalla coppia Battisti/Mogol. Anche in questo caso assistiamo a una meritatissima standing ovation da parte del pubblico, che in piedi balla sulle note finali della canzone e poi la applaude per un tempo indefinito (viene tutto molto apprezzato dalla diretta interessata). Infine, in diretta Carlo Conti invita ufficialmente l'artista alla nuova edizione de I migliori anni, in onda su Rai1 dal prossimo 6 aprile: "Non posso dirti di no", risponde lei.

La seconda ospite è Rita Pavone, tanto attesa quanto amata. Si esibisce sulle note de "Il geghegè" e "Datemi un martello", interagendo anche con gli stessi concorrenti e dando ancora una volta prova della sua innata presenza scenica. "Dopo 60 anni di carriera, vedere questi risultati mi riempie di gioia", dice entusiasta Rita Pavone guardando il pubblico battere le mani, alzarsi in piedi unicamente per lei e gridare: "Brava". Nino Frassica propone a questo punto di intonare tutti insieme "Oi Rita, oi Rita mia..." Carlo Conti non si tira indietro e anche questa volta invita ufficialmente l'artista a I migliori anni. "Volentieri, è un grande piacere", risponde lei con il sorriso, abbracciando forte il conduttore.